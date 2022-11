¿Cómo enfoca la neurociencia a la política divisionista?

Hoy las instituciones y autoridades no infiltradas por la corrupción y el autoritarismo están obligadas a buscar un buen gobierno, que tendrá un papel importante para evitar el efecto de maligno del discurso y política divisoria: limeños contra provincianos, ricos contra pobres, derechas versus izquierdas. Y el llamado repetitivo al pueblo, al pueblo, al pueblo… cuando todos somos el pueblo.

Pero además estos nuevos conocimientos nos informa como algunos investigadores nos hablan del llamado “Neuro P%”: potencia, provecho, placer, permanencia y orgullo. Estos potentes motivadores pueden llevarnos a excesos y a la búsqueda de gratificación, incluso cuando tales empresas no son morales y corrompen a los líderes.

Hasta aquí nos estamos refiriendo a cómo los humanos nacemos con predisposiciones, sin conceptos innatos del bien o del mal, solo con una predilección heredada por la supervivencia. Pero además la neurociencia nos viene alertando acerca de nuestros prejuicios instintivos, ofreciéndonos la oportunidad de corregirlos. Es de importancia crítica no sucumbir a los discursos divisorios y a los líderes populistas. Nuestra emocionalidad juega un papel central en la toma de decisiones, y nuestra brújula moral es maleable y está determinada en gran medida por las circunstancias.

Así es cómo podemos entender el “nosotros” frente a “ellos”, el cultivo del miedo y el odio hacia grupos externos que se consideran distintos (en términos étnicos, ideológicos, religiosos, etc.) y los ataques crueles y virulentos contra ellos, forman parte de un inquietante panorama de creciente hostilidad étnica y racial.

La neurociencia nos ha mostrado que todos sentimos miedo, una emoción heredada de nuestros ancestros. No se trata de una sensación abstracta o intangible de peligro inminente, sino que tiene una base neuroquímica en la amígdala, estructura del sistema nervioso que desempeña una función crítica en la adquisición, el almacenamiento y la expresión de respuestas al miedo condicionadas.

En la última década se ha generado una línea divisoria entre la recuperación y la estabilidad y una nueva etapa de caos y desorden. En la actualidad pasamos de posturas populistas a un gobierno autoritario, en el que diversos sectores progresistas, caviares y radicales de izquierda se unieron con el fin de capturar no solo el gobierno sino el Estado peruano en su conjunto, colocando al país cerca del precipicio.

Ex viceministro de Gestión Pedagógica del MINEDU

