CÓMO EMPEZAR a INVERTIR en CRIPTOMONEDAS> FACIL

Como Empezar a Invertir en Criptomonedas: «Criptomoneda» es un concepto tan críptico, ¿verdad? Muchas personas tienen dificultades para comprender la tecnología que impulsa la criptomoneda, y mucho menos cómo funciona como inversión. Durante la última década, el valor de la criptomoneda se ha disparado más allá de las expectativas de muchos inversores. Pretendemos arrojar luz sobre este concepto.

Esta guía para principiantes le enseñará cómo invertir en criptomonedas y cómo funciona la criptografía, en caso de que decida que es lo adecuado para usted.

¿Qué Es La Criptomoneda?

Como Empezar a Invertir en Criptomonedas: En teoría, la criptomoneda es una moneda virtual que se mantiene y distribuye en línea. En realidad, es un activo digital que puede ganar o perder valor de manera similar a las acciones y los bonos.

Mientras que una moneda en efectivo incorpora billetes de papel y monedas de metal, una criptomoneda utiliza una «moneda», «ficha» o «unidad» virtual. «Puede comprar una moneda/token / unidad de cualquier empresa que facilite los intercambios de criptomonedas, y puede comerciar, comprar o vender con otras personas que poseen criptomonedas, no muy diferente del comercio de acciones en los Estados Unidos corporativos.

Lo que hace que la criptomoneda sea distinta de la moneda estándar (además del hecho de que no hay efectivo físico) es que la criptomoneda está «descentralizada». «No hay una autoridad central que gobierne la moneda.

Por ejemplo, la Reserva Federal administra la moneda nacional de los Estados Unidos, influyendo en los precios, las tasas de interés y la oferta general de dinero que circula en la economía. La criptomoneda no tiene tal supervisión.

Sin embargo, una criptomoneda generalmente se mantiene mediante un » sistema. «El sistema, que es administrado por una compañía de criptomonedas, rastrea todas las unidades de criptomonedas y sus propietarios. El sistema también determinará cuándo se pueden crear nuevas unidades criptográficas. De acuerdo, eso podría sonar un poco como la Reserva Federal. Pero los sistemas de criptomonedas no tienen una ubicación central o un servidor donde se almacenan las unidades. No hay bancos virtuales.

Como Empezar a Invertir en Criptomonedas: Bitcoin es, con mucho, el sistema de criptomonedas más grande y popular del mundo. De hecho, algunos expertos financieros definen cualquier criptomoneda que no sea Bitcoin como «altcoin». «Eso es un testimonio del dominio de Bitcoin.

¿Cómo Funciona La Criptomoneda?

Como Empezar a Invertir en Criptomonedas: Quizás se pregunte: «¿Qué le da valor a una unidad de criptomoneda?”

Para la mayoría de los activos, el valor está determinado por factores de mercado. Tomemos el mercado inmobiliario, por ejemplo. ¿Qué determina el valor de una propiedad? Una propiedad puede tener una tasación más alta si se encuentra en una ubicación deseable, o si es más lujosa, o si se encuentra en un vecindario que probablemente verá un aumento en los precios de las viviendas.

¿Y las acciones? El valor de las acciones generalmente está determinado por el éxito de la empresa (o el éxito inminente de la empresa). Mayores ganancias significan mayores dividendos, lo que significa mayores precios de las acciones.

Los valores de las criptomonedas también están vinculados al mercado, pero de una manera diferente. No hay ningún activo físico que se vea afectado por la economía local. Y el valor no está ligado a las ganancias corporativas. El valor de una unidad de criptomoneda depende completamente de si las personas quieren o no comprar unidades de criptomoneda.

Espera what ¿qué??

Como Empezar a Invertir en Criptomonedas: Lo leíste correctamente. El valor de la criptomoneda se basa en nada más que el interés del consumidor en comprar criptomonedas. Si mucha gente compra criptomonedas, el valor aumentará. Si la gente deja de comprar criptomonedas, el valor caerá.

Este es un concepto que rasca la cabeza tanto para los inversores principiantes como para los veteranos. Pero no es una idea tan descabellada para los inversores de alto riesgo que con frecuencia comercian con activos volátiles. Un «activo volátil» es un activo que puede experimentar cambios de valor grandes y rápidos. Las acciones de centavo son un tipo de activo volátil común (y más «socialmente aceptable»). A menudo representan demasiado riesgo para el inversor medio, pero pueden producir rendimientos extremadamente altos para aquellos lobos de Wall Street que estudian cuidadosamente la actividad del mercado.

En la misma línea, la criptomoneda puede generar altos rendimientos si un inversor aprovecha los aumentos repentinos del mercado.

¿Qué Necesitas Para Invertir En Criptomonedas?

Como Empezar a Invertir en Criptomonedas: Si bien la idea de la criptomoneda puede ser desalentadora para los inversores principiantes, los requisitos para comenzar son mínimos. Si quieres aprender a invertir en criptomonedas, solo necesitas:

Documentos de identificación Personal Información de la cuenta bancaria Conexión a Internet segura

¡Eso es! También es posible comprar criptomonedas a través de un corredor de bolsa. En este caso, la mayor parte de su información personal y financiera ya estará archivada. Ahora que tiene lo que necesita, comencemos a invertir.

Consejos que Debe Saber Antes de Invertir en Criptomonedas

Como Empezar a Invertir en Criptomonedas: Aquí hay un par de cosas importantes que debe saber antes de invertir en criptomonedas.

Impuesto sobre las ganancias de capital: A efectos fiscales, la criptomoneda se considera un activo, como una acción o una propiedad. Cuando venda criptomonedas y obtenga ganancias, tendrá que pagar el impuesto a las ganancias de capital sobre lo que ganó. Tenga esto en cuenta cuando haga un presupuesto para el año y planifique los impuestos.

Inversión a corto plazo: Debido a que la criptomoneda es un activo volátil, muchos inversores la considerarían una inversión a corto plazo en lugar de a largo plazo. Es posible que en el futuro, la criptomoneda se convierta en una inversión estable y que las tenencias a largo plazo produzcan ganancias significativas. Pero ese es un gran «si».”

Dado que los valores de las criptomonedas han estado disminuyendo, es posible que tenga más posibilidades de obtener ganancias al cronometrar el mercado. Eso es increíblemente arriesgado, pero la criptografía es de alto riesgo. Si desea que su dinero se aprecie durante un largo período, es mejor que invierta en bonos a largo plazo, fondos indexados o cuentas IRA.

Cómo Invertir En Criptomonedas En 3 Pasos

Como Empezar a Invertir en Criptomonedas: Si ha decidido que está dispuesto a correr un riesgo con las criptomonedas, es posible que se pregunte: «¿Cómo invierto en criptomonedas?”

Cada criptomoneda es un poco diferente, pero suponiendo que desee comprar con fines de lucro, cubramos los pasos para comenzar a invertir en criptomonedas para monedas como Bitcoin y Litecoin:

Elija un intercambio de criptomonedas

Comience a comprar criptomonedas

Almacene su criptomoneda en una «billetera»

1. Elija Un Intercambio De Criptomonedas

Primero, debe elegir un intercambio para comprar—como elegir un corredor de acciones. Después de seleccionar con qué intercambio desea comenzar a invertir en criptomonedas, podrá crear una cuenta con ellos. Hay muchas opciones abiertas para usted, pero los intercambios de cifrado más populares son:

Coinbase

Binance

Kraken

Géminis

GDAx

Bitfinex

2. Comience a Comprar Criptomonedas

Estos intercambios le permiten comprar criptomonedas con su tarjeta de débito. Por lo general, puede elegir entre diferentes criptomonedas, como Bitcoin y Ethereum. Una sola moneda podría estar valorada en miles de dólares. Sin embargo, la mayoría de los intercambios le permiten comprar una fracción de una moneda, que es mucho más asequible para los inversores primerizos. Al igual que un corredor de bolsa, un intercambio cobrará tarifas por cada transacción que realice.

3. Almacene Su Criptomoneda En Una «Billetera»

Una vez que haya comprado una unidad de criptografía, se agregará a su «billetera. «No es su billetera real, por supuesto, sino una billetera virtual que recibirá cuando abra su cuenta con un intercambio. La billetera contendrá los códigos de todas sus criptomonedas.

Hay carteras de software y carteras de hardware. Una billetera de software es solo un programa de software que contiene su criptografía. Lo necesita para el comercio activo y, por lo general, lo obtendrá cuando abra una cuenta en un intercambio.

Una billetera de hardware es un dispositivo físico que contiene criptomonedas. Parece una unidad USB y es más seguro que una billetera de software, pero no es necesario a menos que esté comprando una gran porción de criptografía.

Las 3 Mejores Criptomonedas Para Inversores Principiantes

Como Empezar a Invertir en Criptomonedas: Antes de invertir en criptomonedas, es esencial conocer los tipos. Hay muchos tipos diferentes de sistemas de criptomonedas en los que puede invertir. Bitcoin es posiblemente el abuelo de todas las criptomonedas. Ha existido durante más de 10 años y es el sistema de criptomonedas más grande del mundo, con una capitalización de mercado de aproximadamente $128 mil millones. Estas son algunas de las otras criptomonedas que puedes comprar:

Bitcoin: Bitcoin es un gran punto de partida para cualquier principiante. Todas las casas de cambio admiten Bitcoin, lo que significa que sabrá en qué está comprando. Bitcoin es simplemente una forma de efectivo digital. Puede usarlo como un medio para intercambiar moneda y valor, lo que le da una ventaja competitiva.

Ether: Es una criptomoneda, pero el enfoque principal es comprar aplicaciones sin tener que pagar a un intermediario (en otras palabras, sin pasar por la tienda de Apple).

Cardano: Esta criptomoneda se utiliza principalmente para almacenar datos privados. Una alternativa al deuterio, es más eficiente energéticamente y, por lo tanto, menos costoso.

Cómo Elegir La Criptomoneda Adecuada Para Invertir

Es fácil subirse a cualquier carro solo porque alguien dijo que era una inversión digna. Sin embargo, le correspondería a usted realizar su propia investigación. Cuando compre criptomonedas, sepa que tiene un valor intrínseco cero. En cambio, representa la propiedad de un activo digital. Su precio simplemente está determinado por la percepción pública de su valor, por lo que debe creer en el valor de la criptomoneda en la que elige invertir. ¿Cómo desarrollas estas creencias? Llevando a cabo su propia investigación. Póngase a trabajar leyendo libros blancos y comprenda qué criptomonedas pueden aumentar de valor en el futuro antes de tomar una decisión de inversión.

¿Qué Es Blockchain?

Como Empezar a Invertir en Criptomonedas: También puede preguntarse: «¿Qué hace que la criptomoneda sea un activo? ¿Cómo puede algo que no tiene existencia física valer dinero en absoluto?”

La moneda estadounidense solía estar respaldada por activos físicos: primero, oro y luego, plata. Cada billete o moneda estaría vinculado a una unidad de oro o plata para que tuviera una especie de valor físico. Hoy en día, la moneda estadounidense no está respaldada por nada, pero cada billete y moneda tiene un valor que el gobierno federal asigna. Técnicamente, puede imprimir sus propios dólares en casa, pero no valen nada a menos que el gobierno lo diga. (Consejo profesional: No imprima sus propios dólares en casa e intente usarlos—este es un delito llamado «falsificación».”)

Este es el principal problema que la criptomoneda pretende resolver: ¿cómo puede tener valor individual algo en Internet? Un billete de $1 tiene valor porque ha sido impreso y el gobierno federal le ha asignado valor. Nadie puede duplicarlo. Es tuyo.

Los activos digitales son más complicados. Tome una foto digital, por ejemplo. Una foto digital está hecha de código de computadora. Digamos que le enviaste una foto digital por correo electrónico a tu amigo. Su computadora copia el código y lo transfiere a su amigo a través de Internet. Ahora existe una sola pieza de código tanto en su computadora como en la de su amigo. Has duplicado el código, por lo que no puede tener ningún valor individual. ¿Y quién es el dueño de la foto digital, usted o su amigo? No está claro.

La criptomoneda utiliza un tipo de codificación llamada «cadena de bloques» para dar a una unidad criptográfica un valor individual y asignar la propiedad a una sola persona o entidad.

Blockchain divide un solo código en múltiples códigos que se almacenan en muchas computadoras diferentes.

Por ejemplo, digamos que el código para una unidad criptográfica era 13BD22.

«13» se almacena en el ordenador A.

«BD» se almacena en el ordenador B.

«22» se almacena en el ordenador C.

Como Empezar a Invertir en Criptomonedas: Si un hacker quisiera duplicar el código, necesitaría hackear las tres computadoras para acceder al código completo. Por supuesto, en una cadena de bloques real, el código sería mucho más largo y se extendería por miles de computadoras diferentes.

Cada computadora que contiene una parte del código se llama «nodo», y juntas, estas computadoras comprenden el «libro mayor público». «El propósito del libro mayor público es garantizar que todos los datos de criptomonedas sean precisos. Cada vez que hay un cambio en los datos, cada computadora compara sus registros entre sí. Es una forma eficaz de detectar la piratería.

Pero si desea realizar cambios legítimos en los datos (como si vendiera su unidad criptográfica a otra persona), simplemente usaría una clave criptográfica, como una contraseña. Lo inteligente de blockchain es que solo puedes agregar datos al código. No puedes borrar ningún dato. Esto es para garantizar que el historial de propiedad siempre permanezca intacto.

Cómo Invertir En Blockchain

La cadena de bloques a menudo se asocia con la criptomoneda, pero es una tecnología que se sostiene sobre sus dos patas. Podría ser una buena opción de inversión por derecho propio.

Como Empezar a Invertir en Criptomonedas: Varias grandes empresas de tecnología ejecutan operaciones de blockchain, como IBM, Oracle Corp.y Visa. Puede considerar comprar acciones individuales en estas compañías, o puede comprar fondos cotizados en bolsa (ETF) que se ocupan exclusivamente de compañías relacionadas con blockchain. Algunos ETF viables incluyen:

Acciones de realidad Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN)

Amplifique el ETF de Intercambio de Datos Transformacionales (BLOK)

Acciones de innovación NextGen Protocol ETF (KOIN)

Estos ETF se han desempeñado muy bien durante el año pasado y han generado buenos rendimientos. El sector de la cadena de bloques, en su conjunto, ha superado al mercado.

Muchos inversores desconfían de invertir en blockchain porque temen la volatilidad asociada con la criptomoneda. Pero es importante saber que la inversión en las empresas que ejecutan una blockchain no es lo mismo que invertir en cryptocurrency. Invertir en el mercado de valores es menos arriesgado que invertir en criptomonedas.

¿Es La Criptografía Una Buena Inversión?

Como Empezar a Invertir en Criptomonedas: Con suerte, ahora tiene una comprensión bastante buena de la criptomoneda. Ahora podría preguntarse: «¿Es la criptomoneda una buena inversión?”

La criptomoneda es una inversión de alto riesgo porque, como se mencionó anteriormente, es un activo volátil.

Aquí hay un escenario que es probable que suceda en la criptomoneda. Digamos que compras algunas unidades de Bitcoin. Sucede algo que impulsa a un gran número de personas a comprar Bitcoin:

Avales: Figuras públicas o líderes empresariales promueven Bitcoin, lo que atrae a un mayor número de personas a comprar.

Prensa: Bitcoin entra en la conciencia pública debido a una película, artículo o pieza periodística, y conduce a un aumento en las compras.

Manipulación: Los manipuladores de acciones compran una gran cantidad de unidades de Bitcoin. Se ponen en contacto con cientos o miles de inversores aficionados y los convencen (o los obligan) a comprar unidades también.

Cuando todos comienzan a comprar la criptomoneda, el valor de cada unidad criptográfica aumenta drásticamente. Pero recuerde: las criptomonedas son un activo volátil, y el valor puede caer tan rápido como aumenta.

Como Empezar a Invertir en Criptomonedas: Si vendiera sus unidades temprano, podría obtener un gran retorno de la inversión. Eso es lo que hacen los manipuladores de valores. Venderían sus unidades cuando la demanda es más alta y obtendrían grandes ganancias.

Pero es difícil determinar el momento adecuado para vender sus participaciones. Cronometrar el mercado de valores es bastante difícil, pero es aún más difícil cronometrar un mercado volátil. La criptomoneda podría caer drásticamente en valor en solo un par de días o incluso un par de horas. Si no vendes tus unidades antes de que la demanda se enfríe, podrían caer en picado en valor y generar una pérdida sustancial.

Sin embargo, los inversores inteligentes a los que no les importa el riesgo podrían obtener grandes ganancias, siempre que presten mucha atención al mercado de criptomonedas y actúen rápidamente cuando haya un aumento en la demanda.

Una vez más, la criptomoneda es una inversión de alto riesgo, y no debería ser la base de su estrategia de inversión. Sepa que la criptomoneda generalmente ha ido disminuyendo en valor año tras año.

En primer lugar, debe priorizar las inversiones de bajo riesgo, como los bonos y las propiedades de alquiler. Luego, debe planificar algunas inversiones de riesgo medio, como acciones o propiedades de fijación y cambio. Una inversión de alto riesgo, como la criptomoneda, solo debe ser la punta de su pirámide de inversión.

Como Empezar a Invertir en Criptomonedas: Como todas las inversiones de alto riesgo, debe intentar generar un ingreso pasivo que pueda absorber adecuadamente cualquier pérdida que pueda asumir en criptografía.

Ventajas De Invertir En Criptomonedas

Como Empezar a Invertir en Criptomonedas: Invertir en criptomonedas es popular porque proporciona varias ventajas, como diversificación, potencial de rendimiento y utilidad. A los inversores les gusta diversificar la cartera como una forma de distribuir el riesgo, pero también para aumentar las probabilidades de encontrar oro. La criptografía es una opción popular para la diversificación porque ha ofrecido fuertes rendimientos, ya que aumenta especialmente el número de usos y aplicaciones de la criptografía. Finalmente, es una inversión que realmente puedes usar. Los inversores pueden usar criptomonedas para pagar bienes y servicios, por ejemplo.

Desventajas De Invertir En Criptomonedas

Sin embargo, tenga en cuenta que la criptomoneda también tiene algunos inconvenientes a considerar. Se sabe que es altamente volátil y no existe una regulación central que brinde supervisión. Ingrese bajo su propio riesgo.

Protéjase Mientras Invierte En Criptomonedas

Debe tomar medidas adicionales para protegerse a sí mismo y a su capital con cualquier tipo de inversión. Hay algunas preocupaciones comunes cuando se trata de criptomonedas: credibilidad, seguridad, privacidad. Muchos inversores son escépticos de las plataformas de cifrado y dudan en comenzar a invertir.

Una excelente manera de mitigar estas preocupaciones es investigando a fondo la criptografía en la que desea invertir y lo que hay detrás de la plataforma. Busque quién es el propietario del mercado en el que está interesado y recopile más información sobre ellos. Investigue la antigüedad de la empresa y en qué etapa de desarrollo se encuentra la plataforma.

Desafortunadamente, la criptomoneda es susceptible a los piratas informáticos y otros problemas técnicos que simplemente no afectan a otras inversiones con tanta frecuencia. Por esta razón, es crucial que comprenda completamente el mercado con el que elige trabajar.

No es raro elegir plataformas con las que se sabe que los inversores de alto perfil trabajan como punto de partida. Esto, junto con una estructura sólida de la empresa, puede ayudar a servir como un signo de estabilidad para ese mercado.

A medida que continúe aprendiendo a invertir en criptomonedas, tome la iniciativa de leer la letra pequeña antes de abrir una cuenta. El folleto de la empresa le proporcionará información sobre el funcionamiento interno de la empresa. Esta información puede ayudarlo a brindarle tranquilidad y hacerle saber exactamente qué tan segura será su inversión.