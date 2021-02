El infarto puede conducir a una acumulación de líquido en el pulmón y, en consecuencia, causar tos. Tal síntoma, sin embargo, no es común a quien sufre de crisis de ansiedad.

Puede surgir también el sentimiento de despersonalización: la persona se desconecta del mundo exterior, no se reconoce en sí misma, y hay inquietud/agitación, expresada en la dificultad de concentrarse o de quedarse parada.

Por lo general, los que sufren una crisis ansiosa experimentan dificultad para respirar, con el jadeo, como si hubiera una asfixia. Sin embargo, las víctimas de un infarto, normalmente, no presentan esas alteraciones, excepto en los casos en que el ataque cardíaco provoca también una crisis de ansiedad.

Ya en la crisis de ansiedad, el dolor también se concentra en el área del pecho, pero sin la presión generada en los ataques cardíacos. Además, a menudo viene en ondas, seguidas de una sensación de ardor (hormigueo) que no se limita al brazo izquierdo y puede irradiarse al brazo derecho, las piernas, los dedos, el pecho y el cuello.

La intensidad del dolor en el caso de las crisis de pánico o ansiedad es mucho menor que la del infarto que, normalmente, sólo cesa con medicamento en el hospital. El dolor del infarto no pasa incluso cuando la persona descansa. En situaciones como Esta, los síntomas surgen de forma aguda, lo que indica que el corazón está sufriendo.

La duración y el tiempo en que los síntomas alcanzan su punto máximo también son diferentes entre las crisis ansiosas y el ataque cardíaco. Los ataques de pánico generalmente tienen su punto máximo entre 10 y un máximo de 20 minutos. Poco a poco, la persona tiende a bajar los niveles de adrenalina y recuperar el control corporal. Cuando esto ocurre, no hay cambios en los exámenes, es decir, no es posible encontrar un problema de salud que justifique los síntomas.

En el ataque cardíaco a menudo los síntomas comienzan repentinamente, reflejando una imagen aguda y más grave. En algunos casos, no existe el bloqueo completo de la arteria y el flujo de sangre disminuye gradualmente.

Un infarto o ataque cardíaco ocurre como resultado de la interrupción del flujo de sangre necesario para que el corazón funcione correctamente. Esto ocurre cuando las arterias que irrigan el órgano tienen algún problema u obstrucción. Los músculos del corazón pueden resistir la isquemia (falta de sangre) durante unos minutos. Sin embargo, en caso de que el marco no se revierta, el tejido sufre necrosis, es decir, muere.

