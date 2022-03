¿CÓMO DESCARGAR VIDEOS de TikTok GRATIS en 2022?

By

Entre las aplicaciones más utilizadas en la actualidad, especialmente en la población joven, sin duda TikTok está en los primeros lugares. Ella se ha convertido en una alternativa a YouTube, con la principal diferencia que los videos son de corta duración. Además, los clips que se suben a la plataforma son entretenidos y dinámicos, pensados para mantener la atención de los usuarios.

Si estás leyendo este artículo, seguramente eres un usuario de la plataforma de TikTok y amante del contenido de esa web. En ese caso, concordarás con nosotros en que muchas veces compartir los videos no es suficiente, sino que hace falta descargarlos para verlos las veces que quieras y enviarlos a tus amigos.

Cómo descargar videos de TikTok gratis

Aquí encontrarás toda la información que necesitas saber para descargar un video de TikTok con la más alta resolución y completamente gratis. ¡Sigue leyendo y entérate cómo!

Conociendo TikTok

Antes de explicarte a detalle cómo descargar gratis videos de TikTok, es importante hablarte un poco sobre esta plataforma y contarte la forma en que ella ha revolucionado la industria audiovisual.

Conocida anteriormente como Musical.ly, TikTok ha marcado un hito histórico en el mundo digital, convirtiéndose una de las páginas más visitadas por los jóvenes. Ella permite a los usuarios crear videos cortos, los cuales en un principio debían tener una duración máxima de 15 segundos pero ahora superan el minuto. Actualmente, la web cuenta con millones de usuarios registrados, los cuales constantemente crean y publican contenido.

Con el paso del tiempo, la aplicación evolucionó, hasta el punto en que incluso se pueden hacer doblajes de voces. Sin duda, esta página ha marcado tendencia y continuará haciéndolo. Cada vez más usuarios se enamoran de ella y del contenido que encuentran, hasta el punto en que quieren descargarlo para tenerlo al alcance de la mano.

¿Cómo descargar vídeos de TikTok gratis con la aplicación?

Para descargar exitosamente un video de TikTok desde tu teléfono inteligente, lo primero que necesitas hacer es asegurarte de tener la aplicación de TikTok instalada. Recuerda que dicha aplicación está disponible para todos los sistemas operativos de tu celular, es decir, tanto para iOS como para Android.

Una vez que tengas la aplicación, puedes seleccionar el video que quieres descargar y hacer clic en el botón de descarga que se encuentra integrado dentro de TikTok. Para hacer esto, basta con que sigas los siguientes pasos:

Inicia sesión dentro de TikTok . Este paso es fundamental, ya que la opción para descargar el video solamente se activará si accedes a tu cuenta. En caso de que aún no estés registrado en TikTok, deberás crear tu usuario.

Elige el video que vas a descargar . El botón de descarga integrado en TikTok está presente en cada video, por lo que necesitas escoger cuál será el video que vas a guardar en tu dispositivo. Una vez que lo hayas elegido, necesitas pulsar sobre él para detenerlo y que permanezca en pausa.

Ubica los botones de acción rápida en el video . Estos botones se encuentran en el lado derecho de todos lo videos, y entre ellos se encuentran los conocidos botones de “compartir” y “me gusta”.

Encuentra la función de descargar . Esta función se encuentra ubicada justo debajo del botón “compartir”. Cuando hayas encontrado la función, solo necesitas pulsar sobre ella y seleccionar donde dice “guardar video”.

Una vez que hayas seguido todos estos pasos, TikTok comenzará automáticamente la descarga del video. Además, te aparecerán varias opciones, las cuales te permiten compartir el enlace del video en diferentes redes sociales o reenviar instantáneamente el archivo a alguno de tus contactos.

Ventaja y desventaja de descargar directamente por la aplicación

Descargar un video de TikTok utilizando la aplicación en tu dispositivo móvil tiene la ventaja de que podrás compartirlo rápidamente siempre que lo desees. De esta forma puedes enviarle a tus amigos, compañeros y conocidos el video sin necesidad de hacer algún paso adicional.

Sin embargo, aunque este método es el más fácil para tener el video que quieras en tu celular y verlo una y otra vez, tiene la desventaja de que necesitas tener la aplicación instalada. Sumado a esto, es posible que el video descargado pierda un poco de calidad cuando se guarde en tu dispositivo.

Para superar estos inconvenientes, lo mejor que puedes hacer es descargar los videos utilizando una página web de terceros. Actualmente, la mejor que existe para que puedes descargar videos de TikTok en tu celular es sssTikTok. Puedes acceder a ella desde el navegador de tu móvil. Más adelante te contamos paso a paso de qué se trata.

La mejor forma de descargar videos de TikTok gratis

La descarga directa a través de TikTok no está disponible desde las computadoras, tanto PC como Mac, por lo que se hace necesario contar con otras herramientas. Además, como mencionamos anteriormente, descargar directamente el video utilizando la aplicación de TikTok tiene algunos inconvenientes.

Afortunadamente, en la actualidad hay una opción práctica, sencilla y fácil de usar que te permite descargar un video rápidamente desde tu ordenador o móvil. A continuación te contamos más al respecto.

Descargar videos de TikTok usando sssTikTok

Sin duda alguna, la página web sssTikTok la mejor alternativa que existe cuando hablamos de descargar un video de TikTok en el computador. No solamente se encuentra entre las herramientas más populares, sino que también ha demostrado su calidad y compromiso al momento de llevar a cabo la labor de descargar videos de TikTok.

Entre las principales ventajas de sssTikTok destaca el hecho de que no necesitas descargar ningún programa o aplicación: la descarga y conversión del video la realizas directamente desde la web. Por esto y más, sssTikTok es el sitio web más efectivo de todos al momento de descargar cualquier video de TikTok, superando a otras plataformas.

Para aprovechar al máximo este sitio web y disfrutar del servicio que te ofrece para descargar el video de TikTok, solamente debes seguir los siguientes pasos:

Dirígete a la página web oficial de Abre el sitio web de SSSTikTok, utilizando para ello tu navegador favorito (Chrome, Firefox, etc.). Lo mejor de todo es que puedes acceder ya sea desde tu celular o desde tu computador.

En una ventana separada, abre la versión web de TikTok. Esto es fundamental, ya que así obtendrás el link que te permitirá hacer un tiktok download exitoso.

Lo siguiente que deberás hacer será buscar el video que deseas descargar. Una vez que lo hayas encontrado, haz clic en el botón de “compartir” y selecciona la alternativa que dice “copiar enlace”.

Cuando hayas copiado el enlace, lo siguiente que debes hacer será copiarlo directamente en sssTikTok, específicamente en el cuadro que aparece en la web.

Finalmente, haz clic en el botón de “descargar”.

Principales ventajas de sssTikTok

Son muchos los beneficios de usar la plataforma de sssTikTok para descargar los videos de YouTube, la principal es que no corres ningún tipo de riesgo, ya que no hace falta que descargues ninguna aplicación. De esta forma, tus datos se mantienen resguardados, sin mencionar que no deberás preocuparte por el espacio de almacenamiento de tu PC o móvil.

En segundo lugar, la aplicación sssTikTok también tiene la ventaja de que no solamente puedes descargar videos, sino también audio. Sí, así es, si lo que quieres es tener en tu móvil u ordenador la música o el audio que escuchaste en un video de TikTok, utilizando esta plataforma online puedes descargarlo sin ninguna dificultad.

Ten en cuenta que todos los videos o audios que descargues utilizando este medio se guardarán automáticamente en tu carpeta de “descargas”. Si quieres que la carpeta de destino sea otra, necesitarás configurar las opciones de tu navegador.

Descargar audio o música de TikTok

El proceso para descargar música de TikTok utilizando la plataforma de sssTikTok es bastante sencillo y similar al descrito anteriormente.

Primero que nada, necesitas ir al sitio web de TikTok (o abrir la aplicación desde tu móvil, como te resulte mejor) y buscar allí el video donde se encuentra el audio o la música que quieres descargar. A continuación, y de forma similar a lo descrito anteriormente, necesitas hacer clic o pulsar el botón de “compartir” para que aparezca el enlace.

Una vez que tengas el enlace, el siguiente paso será copiarlo y pegarlo en la parte superior de la página de sssTikTok. Para pegarlo, basta con que presiones Ctrl + V, o hacerlo de la forma que más te resulte fácil (por ejemplo, si haces esto desde tu móvil podrás ver la opción de pegado en el teclado).

Finalmente, basta con que hagas clic en “descargar”, y automáticamente el convertidor a mp3 que se encuentra integrado en la plataforma de sssTikTok se encargará de hacer el resto.

Una vez que haya terminado el proceso de conversión, automáticamente se abrirá una pestaña adicional dentro de tu ordenador. Dicha pestaña es la página de “resultados”. Una vez allí, solamente necesitas desplazarte hasta la parte inferior de la página para descargar el archivo mp3 resultante. ¡Así de sencillo!

En algunas ocasiones, y dependiendo del audio o video que vas a descargar, podrás ver disponible la opción de descargar en formato m4a dentro de la página de resultados obtenidos. También puedes elegir este formato si así lo consideras conveniente, ya que él es leído por la mayoría de reproductores, siendo considerado por muchos como un “formato integral”

Algunos consideraciones al usar sssTikTok

Aunque el proceso de conversión y el uso de la plataforma de sssTikTok es bastante fácil e intuitivo, durante el proceso de conversión y de descarga es posible que te encuentres con videos o enlaces de TikTok que no funcionen correctamente. En estos casos, la conversión a mp3 puede que no esté disponible.

En los casos donde no puedes descargar el audio, te recomendamos intentar con otro video que contenga la canción que quieres adquirir. Recuerda que esto no es un inconveniente de la plataforma de sssTikTok, sino que es un problema del propio video.

Sin embargo, la página de sssTikTok cada día trabaja en la forma de refinar y mejorar su sistema de conversión para abarcar una mayor gama de videos. Así, se espera que pronto no ocurran este tipo de errores.

Una plataforma bastante usada

Aunque es cierto que existe una amplia variedad de opciones de páginas web que te permiten descargar videos y audios de TikTok, la realidad es que sssTikTok es la favorita de la mayoría de usuarios. De hecho, se estima este sitio web es el más usado por los jóvenes a la hora de adquirir un video o música de la plataforma de TikTok.

Entre los principales motivos que hacen de sssTikTok una plataforma tan popular se encuentra el hecho de que los videos son descargados en excelente calidad. Además, no verás la marca de agua típica de la web de TikTok (lo que sí ocurre si guardas el archivo directamente desde la aplicación). Todo esto sin mencionar que el uso de la web es intuitivo y fácil.

Igualmente, vale la pena destacar que la página de sssTikTok también puede funcionar como un convertidor de archivos TikTok, ya que en algunas ocasiones te permite también descargar en formato m4a. Gracias a esto, los usuarios se ahorran las molestias de tener que hacer pasos posteriores de conversión.

Una vez que descargas el video o el audio, el archivo se almacena automáticamente en la carpeta de descargas de tu dispositivo. A partir de allí, puedes enviárselo a tus amigos, compartirlo en otras redes sociales, visualizarlo cuantas veces desees e incluso guardarlo en otros dispositivos (como tablets, teléfonos, etc.).

Finalmente, vale la pena resaltar que todos estos servicios de descarga y conversión son completamente gratuitos. Esto quiere decir que el usuario no tiene que pagar absolutamente nada para poder tener el video o audio de TikTok que desee. Sin mencionar que tampoco hace falta hacer algún tipo de suscripción.

¿Qué estás esperando para probar sssTikTok y descargar tus videos favoritos para que puedas disfrutarlos en cualquier momento? No dudes en entrar ahora y aprovechar al máximo todos los beneficios que esta web tiene para ti.