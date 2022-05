CÓMO DESCARGAR DISNEY PLUS en SMART TV LG> Fácil!

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Cómo descargar disney plus en smart tv lg: Disney+ ha hecho un gran trabajo al llevar aplicaciones no solo a teléfonos inteligentes y computadoras, sino también a varios tipos de televisores inteligentes. Y la buena noticia es que hay una aplicación nativa para webOS de LG, lo que significa que puedes ver Disney Plus en televisores inteligentes LG. Y sí, estamos aquí para contarte cómo se hace.

Responderemos a todas tus preguntas sobre cómo descargar, instalar y ejecutar la aplicación Disney Plus en tu televisor LG. Y dicho esto, encontrará nuestra guía de instalación paso a paso a continuación, además de muchos consejos y trucos. Por lo tanto, no olvide leer este artículo completo.

Visita el sitio web de Disney Plus primero. Usa el enlace proporcionado, haz clic en «Regístrate solo para Disney+» y luego sigue el resto del procedimiento de registro. Si tienes una cuenta de Hulu o ESPN+, puedes agregar tu suscripción a Disney Plus a esas cuentas a un precio mensual bajo. Ahora, regrese a su televisor LG. En caso de que esté apagado, asegúrese de volver a encenderlo y espere hasta que el televisor se conecte a Internet (lo que debería suceder en hasta 60 segundos). Ahora, presione el botón ‘ Inicio ‘en su control remoto y luego seleccione’ LG Content Store ‘ en el menú principal. Espere hasta que esta aplicación se cargue por completo. Ve al cuadro de búsqueda (en la esquina superior izquierda) y escribe » Disney Plus.’ Después de unos momentos, debería ver la aplicación que está buscando. Por lo tanto, asegúrese de seleccionar la aplicación y abrirá su descripción general. Alternativamente, puede desplazarse a la categoría aplicaciones si desea reducir su búsqueda. Ahora, seleccione ‘Instalar’ y espere unos momentos hasta que la aplicación se descargue e instale. Luego, selecciona «Iniciar» para abrir Disney Plus. Finalmente, inicie sesión en Disney+ siguiendo las instrucciones que verá en su pantalla, y eso es todo. A partir de este momento, podrás transmitir películas y programas de televisión sin limitaciones. Y así es como puedes ver Disney Plus en los televisores inteligentes LG.

¿Qué Smart TV De LG Son Compatibles Con Disney Plus?

Cómo descargar disney plus en smart tv lg: Según los requisitos oficiales de Disney Plus, los televisores LG fabricados en 2016 o posteriores son compatibles con esta plataforma de transmisión. Además de eso, debes tener un televisor que ejecute webOS 3.0 o posterior. Esto incluye una amplia gama de televisores inteligentes OLED, 4K y FHD/HD fabricados por LG.

También debes tener en cuenta que los televisores LG que usan NetCast-OS no son compatibles con Disney Plus. Y además, no puede usar el navegador web incorporado en ningún televisor LG para acceder a esta plataforma de transmisión. En su lugar, necesitas acceder a la aplicación oficial de Disney Plus.

¿Cómo Actualizar tu Televisor LG (webOS)?

Siempre es una buena idea actualizar su televisor, y esto también se aplica a webOS, la plataforma que alimenta los televisores LG. Disney+ requiere webOS 3.0 o posterior, así que aquí te mostramos cómo actualizar el sistema operativo de tu televisor.

Presione los botones «Inicio» o «Inicio» en su control remoto. Esto debería abrir el iniciador de LG.

Selecciona «Configuración» en la esquina superior derecha de la pantalla del televisor.

Luego, desplácese hacia abajo y seleccione ‘ Todas las configuraciones.’

Vaya a General > Acerca de esta VPN > Buscar actualizaciones.

Si hay una actualización disponible, instálala. ¡Eso es!

¿Qué Pasa Si Tienes un Televisor LG Más Antiguo? ¿Todavía hay una Manera de obtener Disney+ en televisores LG más antiguos?

Cómo descargar disney plus en smart tv lg: Sí, puedes seguir viendo Disney Plus en tu televisor LG, incluso si tienes un modelo antiguo y no compatible. Sin embargo, para esta solución alternativa, deberá comprar hardware adicional (no se preocupe, le recomendaremos las opciones más asequibles en este momento).

Cómo descargar disney plus en smart tv lg: Si tienes un televisor de alta definición, necesitarás un dispositivo de transmisión de medios que emita hasta 1080p, por lo que recomendamos el Fire TV Stick de Amazon o el Express HD de Roku. Y en caso de que tenga un televisor 4K, necesita un transmisor más capaz, como el Fire TV Stick 4K de Amazon o el Premiere de Roku.

Todas las opciones anteriores cuestan entre $29.99 y $49.99. Dicho esto, realmente no hay razón para reemplazar su televisor para obtener acceso a nuevas aplicaciones, como Disney Plus. Y también, dependiendo de su elección, querrá saber cómo instalar Disney Plus en un Fire TV Stick o cómo obtener Disney Plus en un dispositivo Roku.

¿Puedes transmitir Disney+ en 4K en televisores LG?

Cómo descargar disney plus en smart tv lg: Sí, puedes transmitir Disney Plus en 4K, si tienes un televisor LG con capacidad para 4K. Eso es porque Disney Plus viene con más de cien películas 4K, con nuevos títulos que se lanzan regularmente. La aplicación se ajustará automáticamente a la resolución de video de su televisor para que las películas 4K se puedan reproducir en la resolución de video más alta posible.

Sin embargo, vale la pena señalar que tener un televisor 4K es solo una parte de esta ecuación. Tenga en cuenta que la transmisión 4K requiere mucho ancho de banda. Eso significa que necesita una conexión web rápida de al menos 25 Mbps (para transmitir en 4K en una sola pantalla).

¿No puedes Encontrar Disney Plus en tu Televisor LG? ¡Esto Es Lo Que Debes Tener en Cuenta!

Cómo descargar disney plus en smart tv lg: Puede haber varias razones por las que no puede encontrar Disney Plus en su televisor LG. Sin embargo, en la mayoría de los casos, dos cosas están causando este problema. Tu televisor no es compatible con Disney Plus o estás en un país donde este servicio de transmisión no es compatible.

Recuerde que necesita un televisor LG fabricado en 2016 o posterior. Además, el televisor debe ejecutar webOS 3.0 o posterior. Dicho esto, asegúrese de tener un televisor compatible y luego asegúrese de que ejecute el último webOS disponible.

Luego, ten en cuenta que Disney Plus no está disponible en todo el mundo. Si te encuentras en un país donde este servicio de transmisión aún no está disponible, no lo verás en la tienda de aplicaciones de tu televisor. Esperamos que Disney Plus continúe su expansión a lo largo de 2021, por lo que tendrá que esperar un poco más.

¿Disney Plus No Funciona en tu Televisor LG? Pruebe Estas Soluciones!

Cómo descargar disney plus en smart tv lg: Si tienes problemas para usar Disney Plus en tu televisor, te proporcionaremos una serie de posibles soluciones. Con suerte, con las siguientes recomendaciones, garantizará una experiencia de transmisión fluida en su televisor LG.

Reinicie su televisor LG: Aunque parezca una solución demasiado simple, reiniciar su televisor es una respuesta a muchos problemas relacionados con el software. Sin embargo, recomendamos desenchufar el televisor y mantenerlo desenchufado durante unos 30 segundos. Luego, vuelva a encenderlo.

Reinicie su enrutador Wi-Fi: Cuando se trata de fallas de almacenamiento en búfer, tartamudeo o problemas similares relacionados con la transmisión, en muchos casos, su Wi-Fi es el culpable. Dicho esto, intente reiniciar su enrutador Wi-Fi, lo cual es útil, especialmente si no lo ha hecho en un tiempo.

Actualice webOS a la última versión disponible: Con cada nueva versión, webOS no solo obtiene nuevas funciones, sino que también recibe mejoras relacionadas con el rendimiento. Para garantizar una experiencia de transmisión fluida, actualice su televisor LG a través de su panel de configuración.

Reinstale la aplicación Disney+ y, por último, puede intentar reinstalar Disney Plus. Esto requiere que lo elimine de su televisor y luego visite la tienda de aplicaciones de LG para volver a descargar la aplicación.

¿Qué Otros Dispositivos Son Compatibles Con Disney Plus?

