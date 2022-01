¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Cómo ama cada signo zodiacal: El amor es la pimienta del día a día, la sal de la vida, pero también el Tango donde cambiamos los pasos y tropezamos. La astrología puede ayudarte a entender de dónde vienes y hacia dónde tienes que ir. En la astrología Evolutiva la función relacional es vista en el planeta Venus que gobierna Tauro y Libra, la casa 2 y la casa 7.

Cuando hablamos de amor, sabemos que la relación que cada uno tiene consigo mismo le permite satisfacer algunas de sus necesidades desde un punto de vista autosuficiente. Ya las necesidades que nos faltan tenemos tendencia a buscar en el otro. En esa relación entre lo que necesitamos de nosotros y lo que necesitamos del otro, muchas veces, surge la crisis: cómo no proyectar en el otro la obligación de saber a la partida aquello que yo necesito y cómo aprender a comunicar esas voluntades? Este es a menudo el tema dominante de Venus y nuestras relaciones.

Cómo ama cada signo zodiacal: En la astrología evolutiva, Tauro representa la relación que tenemos con nosotros mismos y balanza representa la relación que tenemos con el otro. Tauro es el lado interno de Venus y balancea el lado externo.

Es también a través de Venus que vamos a percibir que tendemos a proyectar No otro o que necesitamos o a dar o que nos gusta recibir en lugar de estar atentas a lo que el otro necesita.

Así, no carta astral, será a través de la casa y del signo donde Venus se encuentra que vamos a percibir cómo amamos.

Aries o 1° casa

Cómo ama cada signo zodiacal: Está descubriendo quién es y qué necesita y de ahí algo de inmadurez en el arte del amor. Narcisistas, sienten que son muy especiales y tienden a tener dificultades para comprometerse en una relación, tendiendo a mantener una parte de sí misma aislada.

Pueden ser extremadamente apasionadas, pero si sienten que están perdiendo su libertad e independencia pueden alejarse y volverse más reservadas. Pueden darle al otro la sensación de ser increíbles. Les gustan las personas que tienen una personalidad fuerte, odian el estancamiento. Pueden ser muy egoístas. Necesitan aprender a escuchar las necesidades del otro.

Tauro o 2° casa

Cómo ama cada signo zodiacal: Sus valores son lo más importante y para ellos una relación representa estructura y seguridad. Pueden tener una increíble capacidad de autosuficiencia y de saber qué es lo que necesitan, por lo que a veces no notan que la pareja o pareja también tiene sus necesidades. Suelen ser muy fijos y arraigados, de ahí su conocida terquedad, lo que puede resultar molesto para quienes están a su lado.

Buscan a alguien con los mismos valores, pero suelen atraer a alguien que les despierta al mundo. Quieren mantener y poseer, y también pueden atraerlo a usted. Poseedores de un instinto sexual fortísimo, necesitan de autosexualidad y de aceptar esas necesidades suyas. Deben aprender a considerar los valores del otro y darse cuenta de que hay toda una realidad que apoya esos valores.

Géminis o 3° Casa

Cómo ama cada signo zodiacal: Quieren explorar una diversidad de valores y pueden tener la tendencia a decir a los demás lo que es mejor para ellos. Pueden ser personas que se adaptan a las necesidades de los demás y por eso hay una dualidad natural en este arquetipo.

Tienen mucha necesidad de conocimiento y tienen un ininterrumpido diálogo interno. Son muy reactivos. Pueden ir a todo tipo de cursos y leer todo tipo de libros y luego se sienten agotados con tanta información y estímulo. Son muy abiertos a los demás y amigables, especialmente si sienten que el otro les puede aportar conocimiento. Se relacionan mucho a nivel mental y les gusta llevar este lado mental a la sexualidad. Deben aprender la intuición y aprender a escuchar de forma más profunda.

Cáncer o 4° casa

Cómo ama cada signo zodiacal: Son muy sensibles. Sus valores y necesidades se basan en su mundo emocional. Sus emociones cambian constantemente como las mareas. Necesitan anclarse a la tierra. Pueden ser demasiado emocionales y proyectar sus necesidades de niño en la pareja como si fueran el padre o la madre. Necesitan madurar en el arte de amar.

Son muy inseguros debido a su naturaleza emocional y por ser tan volubles. Tienen el deseo fundamental de ser protegidos. Sin embargo, son muy empáticos con su pareja y pueden ser cariñosos y protectores. También quieren ser abrazados, protegidos.

Leo o 5° casa

Cómo ama cada signo zodiacal: Recuerdas esa canción de la película Romeo y Julieta? «Love me Love me, say that you love me» Así es el arquetipo de Leo. Son capaces de dar mucho en el amor, pero pueden hacerlo de acuerdo a su perspectiva y necesitan ganar la objetividad de preguntar al otro qué es lo que necesita.

Pueden ser monógamos, pero si no se sienten especiales en la relación pueden no ser capaces de serlo. Si se sienten bloqueados por su pareja pueden ser fríos y tener desdén por el otro, apagándose totalmente. Necesitan estar constantemente en el ambiente de amor romántico. Le dan mucha importancia a la belleza física y al trabajo del cuerpo.

Virgo o 6° casa

Cómo ama cada signo zodiacal: En las relaciones pueden sentirse menos que perfectos, muy críticos y atraer relaciones que no son tan afirmativas de su personalidad y modo de ser. Deben aprender a perdonarse, a tener autoestima y a percibir que la práctica es el camino para la evolución y así podrán relajarse más en el arte de amar. Les gustan las relaciones que le permiten dedicarse al autoconocimiento.

Tienen que tener cuidado para no poner las necesidades del otro en primer lugar pues son personas que naturalmente dan: amar es dar. Deben aprender a darse a sí mismos, incluso en la relación con el otro, y a desarrollar autocompasión. En la sexualidad tienden a dar o a querer que el otro dé y también pueden ser muy mentales.

Libra o 7° casa

Cómo ama cada signo zodiacal: Les encanta relacionarse y tienen esa capacidad, pero se pierden en su maleabilidad y tienen tendencia a confundirse con su pareja, pues se adaptan tanto que a las tantas no sabe quién es. En el amor, necesita aprender a encontrar su centro.

Le gusta dar y escuchar al otro y por eso los socios se sienten realmente escuchados y amados. Necesitan entender si la relación tiene equilibrio: están dando y recibiendo o sólo dando? Deben aprender a pedir lo que necesitan y a comunicar su realidad. Deben tener cuidado de no convertirse en una extensión del otro o viceversa, afianzando el pie en lo que son diferentes y sabiendo que pueden ser amados por su individualidad.

Escorpio u 8° casa

Cómo ama cada signo zodiacal: Es el signo más intenso en el amor e incluso puede volverse obsesivo y compulsivo, está aprendiendo a tener seguridad emocional y a no ser tan dependiente del otro, para no quedar atrapado en sus emociones. Tienen una enorme capacidad de comprender a su pareja, de observarla hasta el fondo de su alma.

Conocerán en sus relaciones amorosas sus miedos y deseos más profundos. Tienen un aura de misterio a su alrededor y por eso pueden causar incomodidad en el otro. Necesitan sanar su falta de confianza en el amor porque tienen mucho miedo a la traición. Tardan hasta ganar confianza, pero cuando la ganan ésta es inquebrantable. Si traicionados en su confianza pueden ser muy fríos y cortar de una forma quirúrgica la relación. Sexualmente ofrecen intensidad y metamorfosis.

Sagitario o 9° casa

Cómo ama cada signo zodiacal: Quieren mucho evolucionar en su autoconocimiento y buscan relaciones que les puedan ayudar en ese descubrimiento. Al igual que los otros signos de fuego necesita mucha libertad para seguir cualquier experiencia que les ayude a descubrir quiénes son.

En las relaciones siempre están tratando de equilibrar el sentido de compromiso con el de libertad. Necesitan a alguien que respete y admire su espíritu aventurero y su gusto por los viajes. Tienen una enorme capacidad de sentido del humor y les encanta reírse de sí mismos con su pareja. Son espontáneos y aventureros. Pueden exagerar sus historias y están aprendiendo a ser verdaderos sin necesidad de compensar su verdad en la relación con el otro.

Capricornio o 10° casa

Cómo ama cada signo zodiacal: Amar es tomar responsabilidad y proteger. Necesitan aprender a descomprimir a través del tacto para reaprender a sentir lo que necesitan. Pueden suprimir sus necesidades. A veces atraen relaciones amorosas con shock para conseguir reaprender a entrar en contacto con su lado emocional.

A través de las relaciones están aprendiendo a volver a lo que naturalmente son. Hasta entonces se pueden perder al querer tener control en la relación y asegurar las necesidades del otro. La pareja o pareja puede sentir que Capricornio es frío y distante. Para desbloquear: deben usar el toque no sexual.

Acuario o 11° casa

Cómo ama cada signo zodiacal: Buscan relaciones donde puedan tener libertad y donde puedan explorar una diversidad de valores e ideas, pero cuando sienten que sus necesidades no están siendo respondidas, al final pueden no querer tanta libertad como esa.

Sin embargo necesitan tener relaciones donde sus valores son orientadores y donde hay espacio para una variedad de ideas y exploración de la identidad. Porque tienen una enorme capacidad de objetividad consiguen incluso percibir aquello que el Socio necesita. A veces tienen traumas profundos y necesitan espacio para la curación. Pueden ser muy rebeldes y mentales.

Piscis o 12° casa

Cómo ama cada signo zodiacal: Están buscando a Dios en una pareja y por eso terminan teniendo el choque con la realidad. Tienen una enorme capacidad de adaptarse al otro para que el otro lo encuentre perfecto y por eso puede tener un miedo secreto de que el otro vea la verdad.

Necesita aprender a ser más realista, ninguno de los dos es perfecto, y así aprender a lidiar con la realidad. Deben aprender a mostrar quiénes son de forma auténtica, sin sentimiento de culpa. Tienen empatía con todo y con todos. Son muy románticos y les gusta crear ambientes para el amor, la Copa de vino y la comida afrodisíaca. Les encanta la poesía y los detalles.