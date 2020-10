Up Next

A esta lista puede añadir canela. Según el periódico Metro, la canela es un excelente aliado para acabar con el mal aliento. La razón de esto se debe a que es una especia rica en un aceite esencial llamado aldehído cínico. Este elemento disminuye y elimina las bacterias presentes en la boca. Tiene que hervir 1 cucharadita de canela molida en agua. Luego deje enfriar y use el líquido para realizar un enjuague bucal dos veces al día.

Hay preguntas básicas que ayudan a resolver el problema del mal aliento, como lavarse los dientes, limpiar la lengua y las amígdalas, beber mucha agua, tener cuidado con algunos alimentos, no fumar e ir regularmente al dentista.

La halitosis es el nombre técnico del mal aliento y se caracteriza por la exhalación de olores desagradables provenientes de la boca. Las razones pueden ser las más variadas e incluso un lavado de dientes correcto puede no ser suficiente para evitar este problema.

