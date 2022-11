Comisión de Pueblos Andinos pretendió aprobar observaciones del Ejecutivo sobre Ley Forestal

Up Next

Los que votaron en contra, para que los gremios no participen, fueron: de Perú Libre, Milagros Rivas y Rusbel Quispe; Ruth Luque (Juntos por el Perú); Esmeralda Limache (Perú Democrático), Edward Málaga (No agrupado) y Karol Paredes (Acción Popular).

Cabe señalar que por muchos años los agricultores, comunidades indígenas y nativas han sido marginados y desplazados del debate en normas fundamentales para su actividad en el agro y sus costumbres, no obstante que dependen de la agricultura en la Amazonía y con su trabajo de siembra y cosecha brindan alimentación a más de 5 millones de peruanos.

NO DEJARON DEBATIR A GREMIOS DE AGRICULTORES Y COMUNIDADES NATIVAS

