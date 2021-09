Comisión de Constitución aprueba dictamen que interpreta la cuestión de confianza

Seguro que saldrán a protestar los ganapanes como moscas, a mí que me registren…

Para la polémica; ¿Será que el contenido del dictamen aprobado por la Comisión de Constitución, va en contra de la resolución del Tribunal Constitucional porque, mientras que este le coloca límites a las materias que pueden ser objeto de cuestión de confianza, el TC ha dicho que no hay tales límites sobre los asuntos que se pueden emplear para plantearlas. Entonces, está contradiciendo lo que dice la sentencia del TC?

“Ahora se quiere limitar, eso rompe el equilibrio constitucional. El Congreso debe adecuarse a la Constitución, nadie les ha facultado para que hagan una interpretación auténtica. El Congreso está usurpando funciones que no le compete. Con esto el Congreso, vía una interpretación, pretende modificar la Constitución, es una trasgresión, una violación”.

El ministro Aníbal Torres finalizó aclarando que el Ejecutivo no busca enfrentamientos con ningún poder del Estado. Precisó que el Congreso tiene la facultad de vacar al presidente de la República por inconducta moral y tiene la facultad de censurar a ministros sin ningún límite y por el otro lado está la cuestión de confianza que permite al Ejecutivo plantear cuestiones sobre iniciativas legislativas.

En este pleito congresal, Edgar Reymundo, legislador de Juntos por el Perú, presentó una cuestión previa con la finalidad de continuar con el debate de la iniciativa e invitar al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres; no obstante, el pedido fue rechazado por mayoría. Sin embargo, los congresistas Waldemar Cerrón (Perú Libre) en compañía de Edgar Reymundo solicitaron una reconsideración de la votación, solicitud que fue rechazada. Se requería más de la mitad de miembros de la comisión para que se llevase a cabo la reconsideración, según establece el reglamento del Congreso.

¿Con este dictamen el Congreso de la Republica manda al tacho el chantaje del Ejecutivo de aprobar la cuestión de confianza o cierre del Congreso? ¿Acaso, cualquier modificación a la cuestión de confianza no se puede efectuar solo mediante una ley de interpretación o es necesario limitar la cuestión de confianza a través de una ley interpretativa? ¿Y porque no a través de una reforma constitucional?

