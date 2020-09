Up Next

Sin embargo, según un artículo publicado en el Portal Times of India, el consumo de tres frutas en particular puede ayudar a calmar los ronquidos y tener un sueño más tranquilo.

Los ronquidos son una condición que no solo molesta, sino que puede ser un indicador de algún problema de salud, además de interrumpir el sueño de la pareja. Sin embargo, es posible aliviar el problema a través de la alimentación.

