Los probióticos no solo afectan su salud física, sino también su salud mental. Un número creciente de estudios ha demostrado que la conexión intestino-cerebro definitivamente existe : los probióticos mejoran la ansiedad, la depresión, el estrés, el estado de ánimo y la memoria.

Si opta por un producto con alto contenido de proteínas (como el yogur griego), existe una buena posibilidad de que se sienta satisfecho después de comerlo. Esto es especialmente cierto si el yogur no está desnatado.

