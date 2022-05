Colesterol alto: Señales de advertencia en el cuerpo

Después de todo, ¿puede o no transmitirse el nuevo coronavirus a través del contacto con superficies?

No todo lo que es grasiento es malo. El DHA , un ácido docosahexaenoico, puede ayudar con la función cardíaca, así como disminuir el LDL y aumentar el HDL si se consume regularmente. El salmón, las sardinas y el atún, por ejemplo, serán algunos de sus aliados. Aquellos que no les gusta el pescado, pueden optar por suplementos con aceite de pescado o vegetarianos de algas.

Los alimentos ricos en grasas saturadas no solo contribuyen al sobrepeso, sino que también aumentan los niveles de colesterol. «Lea atentamente las etiquetas», aconseja Juliano Burckhardt.

Otros signos y síntomas de la enfermedad en las piernas y los pies incluyen calambres, llagas que no sanan, y frío en las extremidades.

Aunque no todo el colesterol es malo para el cuerpo, el tipo conocido como lipoproteína de baja densidad (LDL) es dañino y puede ponerlo en mayor riesgo de problemas de salud. Por lo tanto, es importante mantener los niveles bajo control mediante la realización de análisis de sangre regulares.

