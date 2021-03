¿Sabes cuántos tipos de coches eléctricos hay? PYSNNOTICIAS te explica cuáles son los tipos de coches eléctricos que existen, así como muestra cómo funcionan los autos eléctricos y cuál es su respectiva autonomía.

Coche eléctrico que en inglés es EV de vehículo eléctrico, es un tipo de vehículo impulsado por un motor eléctrico. A diferencia de los motores de combustión, El motor eléctrico utiliza energía química almacenada en baterías recargables, que luego se convierte en energía eléctrica para alimentar el motor eléctrico del automóvil, que se encarga de convertir en energía mecánica y de otro tipo, lo que hace posible que el automóvil se mueva y permita comodidad al usuario.

Los coches eléctricos se denominan vehículos de cero emisiones porque no son contaminantes, es decir, no emiten gases nocivos ni ruido considerable, ya que los motores eléctricos son más silenciosos que los motores de combustión. Los vehículos eléctricos se dividen en varios tipos y no siempre son 100% eléctricos.

Los tipos de automóviles eléctricos se dividen por Acrónimo y el primer acrónimo que existe es EV, que significa vehículo eléctrico. Los autos que caen bajo el EV son aquellos que usan energía eléctrica para moverse, pero los Ev caen en varios tipos.

Tipos de coches eléctricos: BEV

El primer tipo de vehículo eléctrico es el 100% eléctrico, generalmente llamado Bev (vehículo eléctrico de batería), y no utiliza ningún otro combustible que no sea la energía eléctrica de las baterías. Algunos ejemplos son los coches Tesla como el modelo X, el modelo S y el modelo 3.

Los coches puramente eléctricos son más caros, pero el mantenimiento es mucho más barato y no emiten gases. La razón principal por la que los vehículos 100% eléctricos no pueden reemplazar definitivamente a los automóviles de combustión es la densidad de energía de las baterías y la infraestructura necesaria para cargarlas. Todavía tiene muchas más Estaciones de servicio.

Tipos de coches eléctricos: HEV

Una solución que encontraron los fabricantes de automóviles fue crear vehículos híbridos, que aprovechen la eficiencia de las baterías, pero también permitan una mayor autonomía con gasolina. Los vehículos híbridos recibieron el acrónimo HEV (vehículo eléctrico híbrido), por tener un motor de gasolina, tanque de combustible, baterías y uno o más motores eléctricos.

El motor de combustión mueve el coche y genera energía para cargar las baterías. El motor eléctrico se utiliza para hacer el coche más eficiente o incluso aumentar el par mediante la combinación de la fuerza de los motores. Ambos motores se pueden utilizar al mismo tiempo, pero esto depende del propósito de cada fabricante.

Los automóviles HEVs son alimentados con gasolina y toda la energía proviene de gasolina o frenos regenerativos, por lo que no se pueden cargar directamente con electricidad. Los hev tienen un alcance más largo que los BEV y gastan mucho menos combustible que los automóviles con motor de combustión. El coste por kilómetro es inferior al de un vehículo de combustión.

Por otro lado, la mecánica de los vehículos híbridos es más compleja, ya que tiene la mecánica combinada de un coche eléctrico con la de un vehículo de combustión, dos tipos de motores para dar mantenimiento e incluso baterías para cambiar cuando sea el momento adecuado. Hay docenas de modelos de automóviles híbridos en el mercado de prácticamente todos los fabricantes.

Tipos de coches eléctricos: PHEV

El tercer tipo de coche eléctrico es el PHEV (Plug-In Hybrid), similar a un HEV, pero además de ser capaz de alimentarse con gasolina, también puede ser alimentado directamente por energía eléctrica. El vehículo eléctrico PHEV le permite usar el depósito de combustible para viajes más largos y usar electricidad en viajes diarios, ahorrando mucho más en combustible por km.

Y dado que el motor de combustión en el PHEV tiende a ser menos utilizado, el mantenimiento del PHEV es algo más barato que el HEV. Varias marcas ya cuentan con coche eléctrico PHEV como el Porsche Panamera se y Ford Fusion Energy. Hay otro acrónimo que no se ajusta a los de los coches eléctricos que es ICE, que significa motor de combustión interna. Se utiliza para referirse a los coches con motores de combustión como los coches diesel o gasolina.

Puntos positivos y negativos de los coches eléctricos

Hicimos una tabla para facilitar su comprensión de los tipos de vehículos eléctricos y poner otras características generales de cada categoría de vehículo eléctrico para facilitar la comparación,

Ventajas de un coche eléctrico:

No produce contaminación atmosférica No produce contaminación acústica Ahorro en mantenimiento Ahorro de espacio Mayor eficiencia

Inconvenientes de un coche eléctrico:

Menor autonomía ¿Dónde cargamos la batería? Precio elevado Pocos talleres especializados

El automóvil BEV es puramente eléctrico, HEV tiene motores de gasolina y eléctricos, PHEV también tiene ambos tipos de motores. En los vehículos de hielo y HEV, lo más destacado es el repostaje rápido. En los vehículos PHEV lo más destacado está en las formas de suministro, ya que los coches pueden ser cargados por el outlet tanto en casa, como en los cargadores por la ciudad, además de la opción de Gasolineras. Los vehículos Bev tienen 4 Puntos Destacados, el precio por Km, El costo de mantenimiento es el más bajo de todos, no requiere cambio de aceite y no emite gases.

Coche eléctrico tiene radiador?

Una pregunta muy común es si el coche eléctrico tiene radiador? Dependiendo del tipo de coche eléctrico tiene sí. Si un automóvil híbrido tiene un motor de combustión, seguramente el automóvil necesita un radiador delantero, ya que los motores de combustión generan más calor que el movimiento.

La dinámica del calor en un coche eléctrico es muy diferente de un vehículo con un motor de combustión. Por lo tanto, también se pueden usar otras formas de minimizar o incluso aprovechar el calor. El proceso de carga de las baterías y la conversión de la energía de la batería para ser utilizado en motores eléctricos trifásicos genera un calor considerable. Por lo general, los radiadores se utilizan para enfriar estos circuitos electrónicos de coches y baterías que se calientan lo suficiente.

Vale la pena conocer un coche eléctrico, porque los coches eléctricos todavía están en el proceso de implementación y cuanto antes sepa sobre los vehículos eléctricos, más fácil será hacer su elección.