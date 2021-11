«Cleopatra» dejará tirando cintura a “sombrero luminoso”.  

“La ausencia de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, en el balances sobre los 100 días de gobierno que el presidente Pedro Castillo, entregó en Huamanga, Ayacucho, fue un “desaire”, por eso congresistas de Perú Libre piden “renuncie inmediatamente” si no está de acuerdo con el jefe de Estado”.

Cachoso el ministro de Defensa Walter Ayala, ante la Comisión de Defensa del Congreso,»Si ya decidieron culparme para que me citan». Como vemos los enfrentamientos continúan, el gobierno le importa un carajo sigue metiendo la pata, tal vez por eso la presidenta del Consejo de Ministros no descarta la posibilidad de renunciar; por la permanencia del ministro de Defensa Wálter Ayala, del asesor de la presidencia Bruno Pacheco, comprometidos en el retiro misterioso de los mandos militares. La inasistencia a la comisión para ampliar las reservas del gas natural por parte del ministro de energías y minas, Eduardo Gonzales. O porque el ministro del Transporte promete la cabeza de la ATU, para congraciarse con lo más horrible del transporte público? Sin embargo para algunos adulones de “sombrero luminoso”, este paso sería la solución para evitar la definitiva “caviarización” del gobierno. Parece que el presidente Pedro Castillo se las huele, y huye de la reunión para evitar que Cleopatra deje el gabinete a sólo una semana de que recibiera el voto de confianza del Congreso de la República.

«Nuestra tragedia es bipolar: tenemos a los hermanitos de la derecha y la izquierda, recontra primitivos que ni los chilenos se hubiesen imaginado. La izquierda cree en apus. La derecha firma cheques. La izquierda come resentimiento. La derecha “vomita” racismo». Así de simple.

Algo huele mal en el gobierno de “sombrero luminoso”, por ejemplo, no se entiende que un presidente que controla todo se declare víctima de la oposición con el achaque que no lo dejan gobernar y le exigen solucionar en 100 días los problemas de 200 años del Perú. Que el Presidente no tenga entre sus principales asesores hombres -y mujeres- profesionales y técnicos con mejor perfil de la mayoría de lacras ubicadas en el aparato del Estado. Por cuanto la estructura y el profesionalismo de las instituciones del Estado puedan soportar las tormentas generadas por los políticos, por eso no se entiende qué sentido tiene nombrar a “perico de los palotes” por su militancia y no por su capacidad. ¿Acaso no huele mal las irresponsables y populistas propuestas de aumentar el sueldo mínimo y vender el avión presidencial? ¿Qué insista en la Asamblea Constituyente? ¿O es que Pedro Castillo fue aupado a Palacio gracias al fraude armado por el «lagarto» Vizcarra, Sagasti y esa zurda asociada al narcoterrorismo?

“Castillo, no sabe dónde está parado, es una vergüenza su discurso de plazuela, barato e irresponsable, lleno de populismo demostrando que no sabe nada de economía: incrementar el sueldo mínimo tendría un efecto contrario a la formalidad laboral, perjudicará a los mediano y pequeños negocios, quebrarán porque los emprendedores recién se están recuperando de la pandemia”.

Cuantos cretinos deberían de sentirse culpables de haber apostado por la candidatura de “sombrero luminoso” sabiendo perfectamente quienes eran Castillo y Cerrón, Bellido, Bermejo y cuánto peligro entrañaba para el país una victoria de los prosenderistas, maoistas, leninistas, chavistas, castristas, mariateguistas y aun así votaron? Sabían todo de estos comunistas, pero les llegó al huevo. Sombrero luminoso se caga en todos y a la hora que le dé la gana cerrará el Congreso y los milicos se van a ponerse de su lado, entonces será el acabose VIVIREMOS LA DICTADIRA MAS GRANDE DEL SIGLO. Y lo dicen claro, llegaron para quedarse. Toda esta gente es absolutamente peligrosa. Pobre Perú! Cómo hemos podido equivocarnos tanto! Cómo hemos podido entregarles nuestro país a semejantes delincuentes.

No falta mas decir que en estos días “sombrero luminoso”, en la entrega de tractores a organizaciones de productores de Andahuaylas intensificó su campaña contra la pituquería limeña: «Algunos “pituquitos” no saben cómo escoger una herramienta, cómo se labra la tierra». Hable señor presidente no mienta: porque no se menciona que fueron 4,100 tractores adquiridos al Gobierno Chino sin licitación (con una falta de transparencia absoluta) por un monto de 56 millones de dólares, de los cuales 454 se encontraban inoperativos y 231 unidades habían desaparecido, situación que representó para el Estado un costo de más de 10 millones de dólares? ¿O que los demás trabajadores no sudan la camiseta para llevar el pan a la mesa de sus hogares, y solo el que está en el campo trabaja? ¿Acaso el resto de peruanos no se esfuerza; por qué hacer diferencia de clases, qué tanto le arde que unos tengan más que otros, no solo robando se obtiene lo que se desea en esta vida? Ahora esa izquierda está gozando de viajes y lujos que no tenía, cobran sueldo que nunca soñaron sin saber leer ni escribir, y lo cojonudo aún no se dan cuenta que son gobierno; siguen haciendo campaña, escupiendo barro con ventilador…