Lanzamiento de las consolas de nueva generación está previsto para finales de 2020, pero todavía no hay fecha o precio confirmados.

Los PlayStation 5 (PS5) y Xbox Series X han puesto en marcha previsto para finales de 2020, pero aún no hay fecha o precio establecido. Después de siete años en el mercado, PlayStation 4 (PS4) y Xbox One dejarán de ser los protagonistas en el mercado para la llegada de las consolas de la nueva generación de videojuegos. Muchos aspectos y novedades de los dos dispositivos ya han sido revelados por los fabricantes de Sony y Microsoft, incluidos juegos, servicios y especificaciones técnicas.

Por lo tanto, TechTudo ha preparado una lista con las cinco razones principales para animarse con el lanzamiento de PS5 y Xbox Series X. La selección incluye características como retrocompatibilidad, tiempo de carga más rápido y crossplay, por ejemplo.

PlayStation 5 (PS5) vs Xbox Series X: comparar el diseño de las nuevos consolas

1. Tiempo de carga más rápido

Uno de los factores más criticados de la última generación de consolas fueron los largos cargamentos de juegos pesados. Xbox Series X Y PS5 presentarán almacenes SSD, a diferencia de las versiones anteriores de ambos que contenían almacenamiento por disco duro (HD). De esta forma, los juegos prometen ser procesados más rápido, reduciendo las pantallas de carga. Esta característica debería dictar el futuro de la nueva generación.

2. Control de PlayStation 5

Bautizado como DualSense, el nuevo control de PS5 promete muchas evoluciones con respecto al DUALSHOCK 4 de PS4. Con un nuevo diseño, el accesorio tiene el formato similar a los controles desarrollados por Microsoft y promete ser más cómodo que el control de PS4.

Una de las principales novedades serán los sensores hápticos que difundirán una mayor vibración por el cuerpo de DualSense y permitirán detalles más sensibles de los juegos para los usuarios. Esa es una evolución notable de Sony sobre el control de la generación pasada, que no ha tenido tantos elogios como el joystick de Xbox One.

3. Retrocompatibilidad

Microsoft anunció que Xbox Series X tendrá todos los juegos disponibles para Xbox One en su catálogo. Sony aún no se ha posicionado sobre todos los rumores de retrocompatibilidad. Inicialmente, como se informó en el anuncio de PS5, solo los juegos principales de PS4 deberían estar disponibles para la consola, pero aún no se han publicado los títulos que estarán disponibles. Vale la pena señalar que se adoptan otras posibilidades para complacer a los fanáticos de los juegos de generaciones pasadas, como las remasterizaciones y remakes, que no deben descartarse.

4. Mejores en la creación de contenido

Los controles de PS5 y Xbox Series X han ganado un nuevo botón para facilitar la creación y el intercambio de contenido en las redes sociales. En PS5, Sony promete nuevas experiencias con el botón “Crear”, ya sea en la creación de contenido para las redes sociales o simplemente para el registro de momentos para uso personal. En Xbox One, el botón “Compartir” sigue la misma premisa y, según Microsoft, podrá producir contenido para las redes sociales de una manera más ágil.

5. Servicios mejorados

En PS5, Sony mejorará PS Plus con una versión premium. El servicio debería permitir a los suscriptores realizar pruebas de todos los juegos en fase alfa (una versión inicial de primeros pasos) y beta (versión cercana a la final, pero con algunas fallas). Además, la versión premium permitirá a los usuarios crear servidores privados.