WhatsApp fue lanzado en 2009 y, con el tiempo, su uso se volvió masivo, creando un nuevo formato para la comunicación instantánea en los celulares Android e iPhone (iOS). El intercambio de mensajes, la realización de llamadas y videollamadas se ha vuelto más fácil y barato, ahora depende únicamente de los planes de Internet móvil o Wi-Fi. Por lo tanto, algunas prácticas anteriores a la aparición de la aplicación, como las llamadas de voz de los operadores y el envío de mensajes de texto, terminaron en desuso.

Los cambios acaecidos con la llegada de la app superan el lienzo. Costumbres como tocar el timbre son menos utilizadas hoy en día, ya que mucha gente termina usando la aplicación para avisar que han llegado a la casa de su amigo, por ejemplo. Las invitaciones de cumpleaños en papel también han sido reemplazadas por versiones virtuales o grupos en los que el anfitrión pasa los detalles de la fiesta. Revisa una lista que contiene cinco cosas que han caído en desuso con WhatsApp.

Modo oscuro en WhatsApp puede tener tres opciones de color para iPhone

1. Timbre

Las transformaciones provocadas por la llegada de WhatsApp pueden incluso ser más evidentes en las prácticas cotidianas que implican enlaces y mensajes de texto, pero incluso el timbre se ha convertido en menos utilizado, ya que los usuarios pueden simplemente abrir la aplicación y enviar “llegué”. La pregunta fue hecha inicialmente por el usuario @youngandjoven en Twitter.

Can someone write an article on millenials killing the doorbell industry by texting "here"

— joven (@youngandjoven) June 3, 2019