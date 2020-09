A menudo se convierte en un verdadero desafío convencer a los más jóvenes para que coman frutas y verduras, pero ¿y si es posible transformar la ingesta de estos alimentos en un momento sinónimo de diversión y de mucho sabor?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que los niños deben comer entre cuatro y cinco piezas de frutas y verduras al día, a fin de mantener una alimentación saludable, y junto con la práctica regular de ejercicio físico.

Incluir a los niños en la elección y preparación de las referencias

Dejar que los más pequeños elijan los alimentos y ayudar en el proceso de preparación de la referencia es importante, ya que suscita su curiosidad en probar el resultado final. Puede facilitar este proceso utilizando una receta que generalmente no es saludable, pero darle un pequeño giro, como por ejemplo no congelado, sustituir las nata y el chocolate, por alimentos naturales como el plátano y la leche vegetal.

Comer con los ojos

A veces a los niños no les gusta ciertos alimentos debido a su apariencia. Como tal, la forma en que presenta las referencias puede hacer que sea crucial. Por ejemplo, usar la remolacha o las frutas rojas para colorear los platos es un excelente método para alentar a los más pequeños a comer una dieta saludable.

Saltar (literalmente) con los alimentos

Corta la fruta en diferentes formatos o haz proyectos con los alimentos. ¡Le va a encantar!

Tener un huerto en casa

Los jardines verticales permiten mantener un pequeño huerto en casa. Todavía, si tiene poco espacio, reutilice una lata o un frasco para plantar una hierba aromática. Por lo tanto, estimula a los niños a saber más sobre el origen de los alimentos.

No tiene que ser amor a primera vista

No los obligue a comer algo que no les guste inicialmente. Si lo hace inadvertidamente creará una asociación negativa con un alimento en particular. El paladar tiene que sufrir cambios a medida que pasa el tiempo, así que trate de cocinar los alimentos de manera diferente y varias veces.