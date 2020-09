Up Next

Ciertos alimentos dan un ‘impulso’ adicional al metabolismo, como es el caso del chile o la pimienta. Otro alimento termogénico que puede aumentar No yogur, leche, etc… es canela.

Opte por alimentos bajos en grasas y azúcares, más aún es importante que coma porciones pequeñas durante todo el día, tres piezas principales y dos bocadillos. Y por favor, no salte referencias.

He aquí, de acuerdo con el portal Nueva Mujer, cinco consejos para acelerar el metabolismo, quemar calorías y mantenerse más saludable. ¡Come ahora!

Además, el tipo de alimentos que come, actividades y hábitos que tiene también influyen en la salud en general – evitando no sólo el aumento de kilos de más, así como la aparición de enfermedades como hipertensión y diabetes.

