Acai es fuente de nutrientes, pero no debe ser mezclado con dulces

El kéfir contiene probióticos, una forma de bacteria intestinal saludable que puede ayudar a aliviar el estreñimiento. Los probióticos aumentan la frecuencia de las heces y ayudan a acelerar las deposiciones. Varios estudios han demostrado que el kéfir, en particular, puede promover la regularidad.

