 Cillóniz: Crisis de precios y de inflación será difícil de resolver 

“No es un problema de los productores, es un problema de los consumidores, y los consumidores son los millones de peruanos que quieren trabajo formal y no lo tienen porque este Gobierno desalienta el proceso de inversión empresarial”, consideró Fernando Cillóniz.

“Ese es el problema, es una crisis económica. Por supuesto se refleja en la incapacidad de buscar alimentos para nutrirse, entonces la llaman crisis alimentaria, pero no es porque faltan los alimentos, sino porque falta capacidad de compra de alimentos caros”, agregó Cillóniz.

Sostuvo que estamos ante una crisis de precios y de inflación, y aclaró que no se trata de que no haya alimentos, sino que hay una falta de capacidad de compra.

“Lo que hay es una crisis de precios, los agricultores están más o menos cubiertos, los que están fritos, como se dice, son pues [sectores como] las amas de casa, la gente que no tiene empleo, en consecuencia no tiene cómo comprar alimentos caros”.

