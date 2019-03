Cientos de mujeres de Myanmar son víctimas de la trata sexual en China, compradas y violadas para tener hijos. El escándalo se denuncia en el informe “danos un bebé y te dejaremos ir”, publicado el jueves por la organización de Derechos humanos Human Rights Watch (HRW).

Según el informe de 112 páginas, concluido tras tres años de investigación de la HRW, las mujeres birmanas son trasladadas a China por la frontera al norte de Myanmar, antigua Birmania. Con entrevistas a 37 sobrevivientes y familiares de la comunidad local, el expediente presenta detalles de cómo las víctimas confiaban en las promesas de trabajo a través de familiares y conocidos que acababan por venderlas por valores entre los 2600 y 11.500 euros a las familias en China. Una vez en el país vecino, las mujeres eran arrestadas y violadas hasta quedar embarazadas.

“La familia me puso en una habitación. Me ataron de nuevo… Estuve encerrada un mes o dos. Cuando llegaba la hora del almuerzo, me mandaban la comida. Gritaba mucho… Cada vez que el hombre chino me traía comida, me violaban”, informó una mujer birmana víctima de la red de tráfico sexual, después de haber sido vendida por su propia hermana cuando sólo tenía 16 años.

En el informe de HRW se critica la pasividad de las autoridades en la frontera entre Myanmar y China. “Se miraban unos a otros como traficantes sin escrúpulos vendían mujeres y niñas para cautiverio y abusos indescriptibles”, dijo Heather Barr, co-directora del departamento de mujeres de la organización y autora del informe. “La falta de medios de subsistencia y de protección de los derechos básicos ha hecho a estas mujeres presa fácil para los traficantes, que tienen poco que temer sobre la aplicación de la ley a ambos lados de la frontera”.

Sobrevivientes que lograron escapar confesaron que los hombres chinos estaban más interesados en tener un hijo que en tener una esposa. Según el periódico español “El País”, la población femenina en China ha disminuido desde 1987 y la diferencia entre hombres y mujeres entre 15 y 29 años ha aumentado debido a la preferencia por la política de hijo único entre 1979 y 2015 y a las restricciones sobre los derechos reproductivos de las mujeres. El mismo periódico también señala que China “necesita entre 30 y 40 millones de mujeres” debido a la discriminación de la población femenina que afecta al país y a otras sociedades patriarcales en Asia, según las estimaciones del British Medical Bulletin.

Más de 200 casos registrados

Dado el desequilibrio demográfico, algunas familias chinas optan por comprar niñas y mujeres víctimas de redes de tráfico de países vecinos. No hay un número exacto de mujeres vendidas a China, pero la Comisión de Derechos Humanos de Myanmar no registró 226 casos hasta 2017. Sin embargo, se cree que el número de víctimas será mucho mayor. “Es difícil saber si el número sube o baja, pero varios expertos creen que el número aumenta a medida que continúa el conflicto en el estado de Kachin”, dijo Heather Barr.

Según el informe, gran parte de los supervivientes entrevistados durante la investigación forman parte de la población de más de 100.000 refugiados debido a los combates en los estados de Kachin y Shan. En 2011, Myanmar cerró un alto el fuego de 17 años, reanudando los ataques contra grupos étnicos armados. El Gobierno ha bloqueado la ayuda humanitaria en estos campos de refugiados, algunos de los cuales están bajo el control de la organización de la Independencia de Kachin, oposición armada. Las mujeres dedican su vida a cuidar de su familia, mientras que los hombres participan en el conflicto.

“Los gobiernos de Myanmar y China, así como la organización por la Independencia de Kachin, deben hacer mucho más para prevenir la trata, recuperar y asistir a las víctimas y procesar a los traficantes”, afirmó Barr. “Los activistas y las organizaciones internacionales deben apoyar a grupos locales que trabajan duro, que los gobiernos no se atreven a hacer, para rescatar a mujeres y niñas y ayudarlas a recuperarse”.

Un regreso sin esperanza

Después de dar a luz, algunas mujeres escapan, pero dejan a sus hijos en manos de captores y violadores. Según el informe, los supervivientes que regresan a Myanmar tienen que lidiar con el trauma y el estigma con poca ayuda de las organizaciones, que no tienen los recursos y la capacidad para ayudar a las víctimas de la trata de blancas.

Las dificultades son mayores teniendo en cuenta la “deshonra” con que se ve a las víctimas en la reintegración en una sociedad profundamente cristiana y en la que “la gente mira con desprecio a las mujeres que han sido objeto de tráfico en China”, dijo una de las supervivientes. Barr, especialista en HRW, dice que encontró a una mujer que fue retenida en cautiverio durante nueve años, otras dos que se convirtieron en víctimas de redes de tráfico en dos ocasiones y una víctima de sólo 14 años.