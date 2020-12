En última instancia, una solución inalámbrica sería mejor, ya que significaría que el Usuario no tendría que utilizar un implante en la parte posterior del cráneo.

Pieter Roelfsema dijo que su equipo espera fabricar dispositivos similares para humanos en aproximadamente tres años, pero los electrodos utilizados requieren agujas de silicona que funcionen durante aproximadamente un año antes de que el tejido se acumule alrededor de las agujas y ya no funcionen. “Por eso, queremos crear nuevos tipos de electrodos, que sean mejor aceptados por el cuerpo”, dijo.

“La cantidad de electrodos que implantamos en la corteza visual y la cantidad de píxeles artificiales que podemos generar para producir imágenes artificiales de alta resolución no tienen precedentes”, dijo Roelfsema.

