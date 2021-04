Ian Haydon se ofreció voluntario en las pruebas de la vacuna Moderna contra el coronavirus el año pasado. Ahora está ayudando a probar una nueva versión de la vacuna, diseñada para combatir una variante más contagiosa.

“Hace un año participé en las pruebas de la vacuna moderna para ver si era segura. Ahora, cuando he completado un año desde la vacunación, estoy feliz de compartir que acabo de recibir la segunda dosis. Este experimento mostrará si las vacunas adaptadas a las nuevas cepas aumentan la inmunidad y son seguras”, escribió Haydon, que se especializa en comunicación en la Universidad de Washington.

“Aún no está claro si esta nueva versión será necesaria, pero se está desarrollando y probando para que podamos tener una opción”, dijo Haydon a CNN por teléfono.

A los médicos les preocupa que el coronavirus que causa la Covid-19 pueda seguir la dinámica de los virus de la gripe, que necesitan nuevas vacunas cada año, y esto se debe a que ambas cepas circulantes mutan rápidamente y a que la inmunidad de la vacuna disminuye en poco tiempo.

Aunque las primeras pruebas sugieren que la inmunidad de la vacuna contra la Covid-19 proporciona una protección duradera, los fabricantes de vacunas ya están comenzando a probar y producir nuevas versiones de inmunizadores dirigidas a las variantes más preocupantes del virus, que incluye la cepa B. 1.351, vista por primera vez en Sudáfrica, y que, en pruebas de laboratorio, lleva en sí misma una mutación que parece regatear la respuesta inmune del cuerpo humano.

El último informe de Pfizer muestra que las personas vacunadas en el país africano después de recibir dosis de su vacuna permanecieron protegidas incluso después de que la nueva ceda se convirtiera en la dominante. Esto corrobora los experimentos de laboratorio que han demostrado que el inmunizador genera una respuesta inmune tan fuerte al coronavirus que termina proporcionando protección contra las mutaciones también.

“La vacuna todavía tiene suficiente respuesta para generar una buena protección”, dijo Scott Hensley, inmunólogo y experto en vacunas de la Universidad de Pennsylvania.

A pesar de esto, los fabricantes de vacunas no quieren correr riesgos. La investigación en la que participa Haydon incluye no solo una tercera dosis de la vacuna Moderna específicamente modificada para combatir la variante sudafricana, sino también una tercera dosis de la vacuna original en algunos voluntarios. La idea es saber si la respuesta inmune mejorada por la tercera dosis original también garantiza una ventaja y es segura.

En un informe publicado en marzo, Pfizer sugiere que las personas que recibieron ambas dosis de su inmunizador permanezcan con una fuerte protección inmunitaria durante al menos seis meses. Los investigadores se han esforzado por decir que esto no significa que la inmunidad llegue a su fin después de seis meses, sino que una investigación más extensa ha llegado a esta conclusión al menos para este período. Es probable que la inmunidad dure mucho más, explica Hensley.

“No me sorprendería si concluyéramos que incluso un año después de la vacunación todavía habrá una fuerte respuesta del sistema inmunológico”, señala. “Tampoco me sorprendería que tuviéramos que vacunarnos una sola vez para eso.”

Si esto sucede, la vacuna contra la Covid-19 se asemejaría más a los inmunizadores contra el sarampión que a las vacunas contra la gripe. En el caso del sarampión, la protección dura de por vida en el 96% de los casos.

La protección proporcionada por las dos dosis de la vacuna de Pfizer aún se mantiene por encima del 91 por ciento incluso después de seis meses, según la compañía. La compañía publicó más detalles en un comunicado, pero no en una publicación científica tradicional, y los datos cubren solo unos pocos miles de personas. Pero si persiste, será una indicación de que Pfizer y las vacunas modernas provocan respuestas inmunitarias duraderas, dicen los expertos.

Hensley afirma que la tecnología utilizada por ambas vacunas – usando ARN mensajero, o ARNm-es especialmente potente.

“Las respuestas de anticuerpos desencadenadas por estas vacunas de ARNm son increíblemente altas. Lo que sabemos de las pruebas en animales de otras vacunas de ARNm es que las respuestas inmunitarias son muy potentes y no disminuyen con el tiempo”, dijo Hensley, cuyo laboratorio ha estado probando vacunas de ARNm durante años.

Aunque las vacunas contra la Covid-19 todavía son nuevas, ya que el virus solo ha existido desde finales de 2019, la tecnología de ARNm se ha estudiado durante muchos años y ya se utiliza para fabricar vacunas contra los virus de la influenza y las causas del Ébola y el Zika. Varios estudios han indicado lo mismo también en relación con el nuevo coronavirus.

En enero de 2021, un equipo liderado por la investigadora Alicia Widge del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos escribió a la publicación científica New England Journal of Medicine para decir que su investigación demostró que las dos dosis de la vacuna de la moderna produjeron anticuerpos cuya disminución fue discreta con el tiempo.

La vacuna también hizo que el cuerpo produjera células T y B, que protegen el sistema inmunitario y que pueden mantener las defensas activas durante años. También descubrieron que la respuesta inmune inducida por la vacuna era más fuerte y más completa que la respuesta inmune que sigue a una infección natural por coronavirus .

Otro estudio publicado en febrero en el New England Journal of Medicine mostró que la sangre recolectada de personas vacunadas con el inmunizador Pfizer/BioNTech continuó produciendo respuesta inmune también contra la variante sudafricana.

“Si bien todavía no sabemos exactamente qué nivel de neutralización se requiere para la protección contra la enfermedad o contaminación por coronavirus, nuestra experiencia con otras vacunas nos dice que es probable que la vacuna de Pfizer ofrezca una protección relativamente buena contra esta variante”, dice Scott Scott Weaver, director del Instituto de infecciones humanas e Inmunidad de la Facultad de Medicina de la Universidad de Texas.

Sin embargo, en marzo, los virólogos sudafricanos argumentaron que hay cada vez más evidencia de que el desarrollo de vacunas no funciona tan bien contra B. 1.351, y recomendaron que los fabricantes de vacunas comiencen a cambiar sus fórmulas de inmediato.

Aunque las pruebas clínicas requieren colecciones de sangre frecuentes para verificar la inmunidad, Haydon apenas entiende lo bien protegido que está del virus.

“Sé que al comienzo del ensayo, yo y todos los demás participantes desarrollamos anticuerpos neutralizantes. Esto estaba claro hace muchos meses, pero el nivel de estos anticuerpos y cómo ese nivel ha ido cambiando con el tiempo no es algo que se nos haya dicho”, dijo Haydon. “Este es uno de los principales factores que se están analizando en el estudio.”

Haydon tuvo una fuerte reacción después de la primera ronda de vacunación, y también registró algunos efectos después de tomar la tercera dosis. “Terminé con fiebre, escalofríos, un poco de náuseas y dolor de cabeza”, dijo.

Los inmunólogos explican que esta es una señal de que el sistema inmunitario está respondiendo a la vacuna, aunque las personas que han pasado por la vacuna indemnes también están protegidas. Es decir, no es porque alguien reaccionó con fiebre que están más protegidos que aquellos que no presentaron ningún síntoma.

Pero Haydon sabe que no puede comportarse como si fuera completamente inmune. Por lo tanto, usa una máscara cada vez que sale de casa y evita viajar. “Vivimos en un mundo donde la mayoría de las personas aún no han sido vacunadas. El hecho de que yo mismo haya sido vacunado no cambia las cosas para mí”, explica el voluntario, quien dijo que debía tener muchos de los mismos cuidados que uno que aún no estaba vacunado.

Aunque la posibilidad de tener que buscar un hospital debido a la Covid-19 se reduce en gran medida, Haydon todavía puede propagar el virus, lo cual es una preocupación. “Solo recientemente han comenzado a surgir datos que muestran que las personas vacunadas transmiten menos el virus. Así que este es también un muy buen descubrimiento.”