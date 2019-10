En una entrevista sorprendente, el director de la división de Ciencia Planetaria de la NASA, Jim Green, dijo que la agencia espacial está cerca de” hacer algunos anuncios ” sobre vida extraterrestre en Marte, pero que no estamos listos para eso.

No es de Ahora que uno desea conocer vida extraterrestre, ha habido incluso una demanda creciente. Sin embargo, ¿estamos preparados para este momento revolucionario?

Jim Green dijo que lo que la NASA tiene para dar a conocer “será revolucionario”. Según las palabras del científico en una entrevista con The Telegraph, pronto tendremos grandes noticias.

Es como cuando Copérnico dijo “No, caminamos alrededor del Sol”. Totalmente revolucionario. Va a empezar una nueva línea de pensamiento. No creo que estemos preparados para los resultados. Nosotros no.

Agregó que está preocupado porque cree que la NASA está cerca de encontrar su vida y hacer tal anuncio. Sin embargo, es una pregunta sobre lo que ocurrirá después.

Lo siguiente es un nuevo conjunto de cuestiones científicas. ¿Esta vida es como la nuestra? ¿Cómo estamos conectados? ¿Puede la vida moverse de planeta en planeta o tenemos una chispa y el ambiente correcto y esa chispa genera vida – como nosotros o no-en base al entorno químico en el que se encuentra?

En un comunicado, el portavoz de la NASA, Allard Beutel, dijo que la agencia está entusiasmada con la misión a Marte. Además, hay un gran optimismo con las futuras misiones donde se han levantado las perspectivas de vida.

Un componente clave del trabajo de la NASA es la búsqueda de bloques de construcción y señales de vida en otros lugares. Estamos emocionados por los descubrimientos científicos de nuestros rovers en Marte hoy y en el futuro, así como por las misiones a Europa, Titan, y otros lugares. Al igual que los astronautas de la NASA que aterrizaron en la Luna cambiaron nuestra concepción de nuestro lugar en el universo, el descubrimiento de la vida en otros lugares también sería un evento que cambiaría la civilización. Como con todos los descubrimientos, la NASA trabajaría para confirmar y compartir información validada con el mundo lo antes posible.

Le dijo a Beutel por e-mail a la publicación.

En julio, la NASA está programada para lanzar su vehículo Marte 2020 en lo que ella espera que sea una “cacería exitosa” para la vida extraterrestre en el Planeta Rojo. El pasado noviembre, la Agencia espacial seleccionó a Jezero Crater como punto de aterrizaje para rover, donde se espera que aterrice en la superficie del planeta el 18 de febrero de 2021.

El cráter Jezero, de unos 45 km de ancho, está en el borde oeste de Isidis Planitia, una cuenca de impacto gigante al norte del ecuador del planeta. La NASA observó que es el hogar de algunos de los “paisajes científicamente más interesantes que Marte puede ofrecer. Según el astrónomo, este lugar solía ser el hogar de un antiguo delta de un río, donde antiguas moléculas orgánicas y otros signos de vida microbiana podrían haber sido almacenados hace millones de años.

JUST IN: Jezero Crater will be the landing site of #NASA’s next rover being sent to Mars in 2020. This area, with a history of containing water, may have ancient organic molecules & other potential signs of microbial life from billions of years ago: https://t.co/AWLlrWNhxJ

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) November 19, 2018