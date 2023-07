CIDH pide medidas provisionales para garantizar la vida de Jorge Salas Arenas

De que le sirve al Perú la CIDH?Organismo internacional que se dedica a defender terroristas a los que terminamos pidiéndoles perdón, indemnizándolos y hacer monumentos: nos condenan por todo. Hasta cuando vamos a soportar esta prepotencia y humillación? Nosotros le debemos decir a la CIDH, basta no te metas.

SALAS ARENAS no puede forzar y exigir, seguir adueñándose de un cargo que le confiaron por CONFIANZA».

« SALAS ARENAS no puede forzar y exigir, seguir adueñándose de un cargo que le confiaron por CONFIANZA».

2. Hace décadas la progresía apoyada por la izquierda internacional han ido capturando organismos internacionales como la ONU, UNICEF, OEA, OMS, HRW, FMI, etc; con el único propósito de capturar economías y riquezas naturales de países emergentes; promueven bloqueo de inversiones.

3. Cuando los comunistas amenazaron de muerte a la Fiscal de la Nación Patricia Benavides y al Coronel Harvey Colchado por investigar al corrupto y golpista Pedro Castillo, no dijeron nada. Porque no sacaron un comunicado pidiendo medidas cautelares a favor de Benavides y Colchado? Más claro que el agua, la CIDH es una organización manejada por la izquierda internacional.

Yo no me hago bolas, digo lo que pienso me importa un carajo que a ciertos hipócritas les joda. «Las medidas adoptadas por la CIDH y toda la cofradía de entes de izquierda, demuestran que hay un lobby para mantener a Salas Arenas en el JNE y apurar la salida de Dina Boluarte, ya sabemos porqué».