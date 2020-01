El mundo del deporte, y en particular del baloncesto, ha estado de luto desde este domingo, tras la muerte de una de las leyendas de los Lakers: Kobe Bryant.

El estadounidense murió a los 41 años después de un accidente de helicóptero. Una muerte ya anunciada por un cibernauta que escribió en 2012 en su página de Twitter que “Kobe Bryant iba a morir tras un accidente de helicóptero”.

Kobe is going to end up dying in a helicopter crash

— .Noso (@dotNoso) November 13, 2012