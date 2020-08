Choque Brutal Interrumpe GP de Austria [VÍDEO]

Un choque en la 9º vuelta del GP de Austria entre Johan Zarco y Franco Morbidelli provocó el flameo de la bandera roja y la recogida de los pilotos.

El francés golpeó la rueda trasera del italiano y las dos motos salieron disparadas, casi atrapando a Maverick Vinales y Valentino Rossi.

Morbidelli fue visto siendo expulsado por el choque después de varias volteretas en la grava, pero finalmente salió de la pista por su propio pie.

Pol Espargaró seguía en el liderazgo y Miguel Oliveira en quinto. La carrera se reanudó unos minutos más tarde después de limpiar la pista.

Vieron como se salvó Valentino Rossi en dos oportunidades? Hoy no le tocaba. Incleible accidente de MotoGP. 🙏 pic.twitter.com/KbN1CLiHn7 — Braian Leonel Alarcón (@BraiAlarcon) August 16, 2020

“Loco” y “Casi asesino”: Rossi y Morbidelli arrasan a Zarco después del accidente de Austria

Los italianos no escatimaron en las críticas al piloto francés

El italiano Valentino Rossi dijo este domingo haber vivido “el mayor susto de su carrera” en el Gran Premio de Austria de MotoGP, en el que casi fue golpeado por una moto fuera de control después de un accidente. El veterano transalpino dejó duras críticas a Johann Zarco, a quien llamó loco.

“Está claro lo que sucedió. Zarco no quiso ser superado en el frenado y, por eso, frenó delante de él (de Morbidelli). Es un loco, no es nuevo en ciertas cosas. Ser agresivo no tiene nada de malo, pero está perdiendo el respeto por su oponente. Este es un deporte peligroso, hay que tener respeto. Zarco no es nuevo en estas cosas. Franco no podía hacer nada. Lo golpeó con violencia porque Zarco frenó delante de él”, disparó, sin espinas, el piloto italiano, que enseguida recordó lo que sucedió en aquellos instantes en que dos motos le pasaron por delante.