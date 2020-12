El investigador y ex seguridad de redes móviles Gary Miller acusa a China de espiar a los estadounidenses a través de redes móviles en el Caribe. Cree que entre 2018 y 2020, decenas de miles de usuarios móviles de los Estados Unidos se vieron afectados por los presuntos ataques del Estado chino.

China habrá explotado la vulnerabilidad de los usuarios para dirigir ataques de vigilancia “activa”. Los ataques habrán permitido vigilar, localizar e interceptar comunicaciones telefónicas, de acuerdo con la investigación del ex-seguridad de redes móviles. Miller pasó años analizando informes de información sobre amenazas telefónicas y tráfico de señalización entre los operadores chinos y estadounidenses. Parece que China usó el Caribe para espiar.

Los cargos se centran en el hecho de que China envió mensajes de señalización cuando los estadounidenses viajaban al extranjero. Los mensajes de señalización se refieren a la información enviada por el operador de telecomunicaciones sin que el usuario tenga conocimiento.

Estas señales permiten la localización de los teléfonos móviles, evaluar las tarifas de itinerancia y conectar los dispositivos entre sí, pero también pueden utilizarse con fines ilegítimos, como el monitoreo y la interceptación de comunicaciones. Las sospechas surgieron durante la investigación, cuando el experto identificó que los mensajes eran enviados desde lugares que no correspondían a los de los viajes de los usuarios o eran dados como “no autorizados” por la GSMA, asociación que reúne a cientos de operadores móviles.

A pesar de que las empresas de telecomunicaciones estadounidenses pueden bloquear este tipo de acciones, Gary Miller cree que los Estados Unidos no son conscientes de la falta de seguridad en sus comunicaciones, por lo que no han podido proteger a los usuarios.”Durante años, las agencias gubernamentales y el Congreso han sido conscientes de las vulnerabilidades de las redes públicas móviles. Las recomendaciones de seguridad hechas por nuestro gobierno no han sido seguidas y no son suficientes para detener a los atacantes”, afirma, a “The Guardian”. La revelación de los datos de su investigación tiene por objeto incentivar la aplicación de nuevas medidas de seguridad, así como dar a conocer al público la gravedad de los ataques de vigilancia.

El investigador descubrió que a través de las redes móviles 3G y 4G, el operador de telecomunicaciones China Unicom realizó una gran cantidad de ataques de espionaje. Cree que fueron liderados por el estado chino y que decenas de miles de usuarios móviles de los Estados Unidos se vieron afectados por los presuntos ataques de China entre 2018 y 2020. “Una vez que se llega a las decenas de miles, los ataques califican como vigilancia masiva, que se destina principalmente a la recolección de información y no necesariamente a objetivos de gran visibilidad”, dice. Los ataques se produjeron con mayor frecuencia en los viajes de los usuarios, lo que significa la posibilidad y la existencia de lugares de interés. Los incidentes eran inusuales y se llevaban a cabo varias veces durante un período de tiempo, de cuatro a ocho semanas. Es un” fuerte y claro indicador ” de que tratan de ataques coordinados, asegura.

El operador chino “refuta firmemente las afirmaciones de que China Unicom se ha involucrado en ataques de vigilancia activa contra los clientes de teléfonos móviles estadounidenses que utilizan el acceso a las redes de telecomunicaciones internacionales”, se lee en el comunicado de la compañía, citado por el periódico británico. En opinión de Miller, es posible que China haya alquilado una dirección de red a los operadores del Caribe, de forma indirecta o no, que haya permitido la coordinación y encaminamiento de los mensajes, sin el conocimiento de la región. “La posición del gobierno chino sobre la ciberseguridad es consistente y clara. Nos oponemos firmemente y luchamos contra los ciberataques de cualquier tipo. China es un firme defensor de la ciberseguridad”, dijo un portavoz de la embajada china en Washington.

En abril, la Comisión Federal de comunicaciones de los Estados Unidos de América emitió un aviso que ponderaba el cierre de las operaciones entre los estadounidenses y algunos operadores chinos, entre ellos China Unicom. En ese momento, el operador chino destacó que la sucursal cumplía y actuaba de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos. “China Unicom (Américas) nunca ha sido acusada de mala conducta y nunca ha sido deliberadamente objeto de investigación por ninguna agencia de aplicación de la Ley de los Estados Unidos”, dijo, en el reciente comunicado a “The Guardian”.