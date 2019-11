“Tomaremos represalias si es necesario, pero estamos trabajando activamente para poner fin a la guerra comercial”, dice Xi Jinping.

El Presidente chino, Xi Jinping, dijo que quería trabajar con Washington para concluir un acuerdo que ponga fin a la prolongada guerra comercial entre los dos países, pero que no tiene miedo de “tomar represalias” si fuera necesario.

“Vamos a tomar represalias si es necesario, pero estamos trabajando activamente para poner fin a la guerra comercial”, dijo Xi a los periodistas, en Pekín, ante empresarios y ex autoridades estadounidenses, en el Gran Palacio del pueblo, el parlamento chino, cerca de la Plaza Tiananmen.

“Queremos trabajar en un acuerdo preliminar, basado en el respeto mutuo y la igualdad”, afirmó.

Si no se llega a un acuerdo a mediados de diciembre, Washington ha acordado una nueva ronda de aranceles adicionales del 15% sobre 156 000 millones de dólares de bienes importados de China.

El aumento de las tasas se reflejará en una serie de bienes de consumo, incluidos los teléfonos móviles, los portátiles o los artículos domésticos, en vísperas de Navidad, y también amenazará a los minoristas estadounidenses.

Ese plazo, impuesto por el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, debería presionar a los negociadores estadounidenses y chinos para que concluyan un acuerdo en los próximos días.

Los gobiernos de ambos países ya han impuesto aranceles sobre cientos de miles de millones de euros de mercancías importadas el uno del otro en una guerra comercial que comenzó el verano del año pasado.

Se trata de los planes de Pekín para el sector tecnológico, que pretenden transformar las empresas estatales del país en actores globales importantes en sectores de alto valor agregado, como la inteligencia artificial, la energía renovable, la robótica y los coches eléctricos.

Los Estados Unidos consideraron que estos planes, impulsados por el estado chino, infringían los compromisos de China de abrir su mercado, en particular obligando a las empresas extranjeras a transferir tecnología y concediendo subvenciones a las empresas domésticas, mientras que las protegían de la competencia exterior.

El 26 de octubre, el Gobierno chino confirmó el progreso de las negociaciones mediante un acuerdo parcial y aseguró que las consultas técnicas sobre el texto ya habían concluido.

Trump describió el pacto como una” primera fase ” en un proceso que puede romperse en tres etapas.

Ese acuerdo preliminar debería haberse firmado a mediados de noviembre, pero las negociaciones se han alargado, sugiriendo discrepancias entre Washington y Pekín.

La delegación de Bloomberg’s New Economy Forum, que estuvo en el Gran Palacio del Pueblo, incluyó al ex secretario de Estado de los Estados Unidos Henry Kissinger, al ex secretario del Tesoro Hank Paulson o al ex representante comercial de los Estados Unidos Mike Froman.