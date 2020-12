En el último mes, China prácticamente dominó todas las noticias del mercado de criptomonedas. Algunos de los desarrollos que ocurrieron allí fueron responsables de grandes movimientos positivos y negativos, principalmente en Bitcoin.

Ese momento en que el Gobierno está tomando varias acciones y realizando pronunciamientos sobre la criptomoneda y la tecnología blockchain en general aún no ha terminado.

Durante el final y el comienzo de esta semana, China tomó medidas para cerrar todas las exhalaciones de moneda digital en el país, creando un momento problemático para el mercado. Sin embargo, tal acción, que se llama “Crypto Crackdown” no es exactamente una novedad para el país.

Si bien China apoya en gran medida la tecnología blockchain, el país es bastante contrario a las criptomonedas y ha pasado algún tiempo reprimiendo al sector. China es un país que todavía vive un sistema de control social alarmante, que se vería obstaculizado por el fin del control monetario.

Por lo tanto, existe mucha preocupación sobre las criptomonedas dentro de la nación asiática.

Ahora, parece que las autoridades han elevado esta represión a un nivel más alto, según un tweet reciente de una empresa china de blockchain, CnLedger, que citó un informe del Banco Popular de China (PBoC). El tuit dice:

Just in: "The 173 Chinese virtual-currency trading and token issuing platforms have all exited without risk", from PBoC's newly released China Financial Stability Report (2019).

Source: https://t.co/AScw6QNefKhttps://t.co/nVaC1bGCrd

— cnLedger (@cnLedger) November 25, 2019