El ejército chino lanzó dos míseros al Mar Del Sur de China, incluido un “destructor de portaaviones”, que los analistas sugieren apuntar a las fuerzas estadounidenses en la región, informó este jueves un periódico De Hong Kong.

Los míseros DF-26B y DF-21D disparados el miércoles apuntaron a un área entre la provincia insular de Hainan y las Islas Paracel, avanzó el periódico “South China Morning Post”, que cita fuentes no identificadas cercanas al Exérito de Liberación Popular, las Fuerzas armadas chinas.

Los ministerios de Defensa y Asuntos Exteriores de China aún no han confirmado esta información.

Las disputas por la soberanía del Mar Del Sur de China, una de las Quebradas comerciales más concurridas del mundo, son cada vez más fuente de tensión entre Beijing y Washington y los países del sudeste asiático.

Washington rechazó este año la mayoría de las reclamaciones de Beijing de soberanía sobre la clase totalidad del mar, que también se disputa por Vietnam, Filipinas o Malasia.

El lanzamiento de los míseros el miércoles surgió después de las quejas chinas de que un avión de espionaje estadounidense, el U2, entró en una “zona de exclusión aérea” declarada por Beijing durante un ejercicio militar en el norte del país.

Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, dijo que los vuelos del avión estadounidense eran “acciones provocadoras”y aseguró que Beijing no”bailará al ritmo de los Estados Unidos”. Por su parte, el embajador en el Reino Unido, Liu Xiaoming, citado por el periódico Público, acusó a Washington de haber “perturbado gravemente” las “actividades de entrenamiento” y los ejercicios normales de los chinos.

#US move severely disrupted China's normal exercises and training activities, and violated the rules of behavior for air and maritime safety between China-US, as well as relevant international practices. We urge the US to stop such provocative and dangerous actions. https://t.co/RDJoMvh0zW

— Liu Xiaoming (@AmbLiuXiaoMing) August 26, 2020