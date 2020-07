La sonda lleva a bordo un satélite y un vehículo espacial que tienen fecha de llegada a Marte en febrero de 2021. Esta es la primera misión de este tipo que desarrolla exclusivamente China.

China se unió al seleto grupo de países con misiones espaciales enviadas a Marte después de lanzar con éxito la sonda Tianwen-1 este jueves. Esta es la primera vez que el gigante asiático desarrolla una misión de este tipo por sí solo y con éxito.

China Thursday launched its first #Mars probe on a Long March-5 rocket from the Wenchang Spacecraft Launch Site on the coast of southern China's island province of Hainan pic.twitter.com/qTSqHUVzab

