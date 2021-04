Un accidente y la protesta viral del propietario de un vehículo eléctrico de la marca abren otra crisis de reputación para la empresa

La nueva tormenta que golpeó a Tesla comenzó el lunes, con una joven china en el capó de una de las modelos de la marca estadounidense en el Salón del Automóvil de Shanghai. “Los frenos no funcionan”, gritó, mientras una pequeña multitud se formó a su alrededor, con docenas de teléfonos celulares grabando la acción. Con las imágenes viralizadas, el fabricante de automóviles controlado por Elon Musk tuvo que enfrentar su enésima crisis, ya que fue acusado por medios cercanos al gobierno chino de tratar a sus clientes con “arrogancia”, mientras que uno de sus ejecutivos insinuó que algún otro interés podría esconderse detrás de la protesta.

En lugar de devaluar, las acciones de Tesla dieron la bienvenida al golpe con un máximo del 0,9% esta semana, a pesar de las posibles repercusiones del caso en el mercado chino, que ya representa alrededor del 30% de sus ventas. Sin embargo, la reputación de la marca está de vuelta en jaque. Como cuando, el sábado pasado, la policía de Texas encontró un Modelo S estampado contra un árbol, con dos personas sin vida dentro y ninguna al volante, como si hubiera sido una consecuencia del sistema de conducción automática. O cuando el propio Musk voló la ventana de su prototipo de Cybertruck justo después de decir que el vidrio era irrompible.

En estas sucesivas polémicas, como dice con cierta ironía Albert Gallegos, director de relaciones internacionales de la U. S. auto sales Association, ” La Culpa es siempre del cliente, nunca de sus coches ni de la tecnología.” “Su política es bastante arrogante y ya ha ocurrido en varias ocasiones para desvincularse del problema”, agrega. En el caso del joven Zhang Yazhou, la presión externa forzó un acto de contrición en los capítulos diarios.

Esta corrección en la forma de responder a las protestas no representó un cambio de estrategia en la defensa de su tecnología. El vehículo en cuestión, un Modelo 3 conducido por el padre del manifestante, viajaba a 118,5 kilómetros por hora y frenó hasta 48,5 antes de sufrir un accidente, según datos presentados por Tesla a las autoridades chinas en un intento de archivar el asunto y salvar su imagen. Según el monitoreo del vehículo, en los 30 minutos antes del accidente los frenos se habrían disparado 40 veces, datos que Zhang cuestiona, después de pasar meses discutiendo con la marca sobre una supuesta falla en el sistema de frenos. “Pueden tener razón, pero no puedes responder como respondiste. Esta es la gran diferencia entre Tesla y el resto de marcas de automóviles: la forma de tratar estos casos”, dice Juan Felipe Muñoz, analista de JATO Consulting, especializado en el mercado automotriz.

Tesla está aprovechando su apuesta en el mercado chino, donde fabrica automóviles desde 2019 y se ha convertido en una excepción importante: no aterrizó en China de la mano de un socio local, como lo han hecho históricamente otras marcas extranjeras. La competencia es feroz en el mercado de vehículos eléctricos más grande del mundo, con numerosos fabricantes locales y los ojos vigilantes del gobierno sobre cualquier competencia desleal. En el primer trimestre de este año, el grupo californiano logró vender 69.600 coches allí, casi cuatro veces más que en el primer trimestre del año anterior.

Pero Tesla sufre en China del mismo problema que ya ha demostrado tener en Estados Unidos y Europa: la falta de una amplia red de distribuidores autorizados y talleres que faciliten la comunicación entre el cliente y el vendedor. Fue algo que el Director Financiero de la compañía, Zach Kirkhorn, admitió en enero:” la expansión de los servicios es realmente importante para la estrategia futura de la compañía”, dijo, según Reuters. “Si te saltas del concesionario, te expones al cliente que quiere tratar directamente contigo y hacer lo que hizo la chica en Shanghai, porque no tiene a quién recurrir”, señala Muñoz.

“No tener concesionarios les generará problemas, porque ahora las otras marcas vienen con coches eléctricos, después de haber pasado siete años solos. Y todos ellos son apoyados por los distribuidores. ¿Qué harán los posibles compradores?” Gallegos se pregunta.

“Lo extraño es que no han tenido más problemas”

Algunas marcas europeas han optado por posponer los lanzamientos de sus vehículos eléctricos debido a fallas en el desarrollo de su software. Tesla, sin embargo, aún no ha admitido errores en su tecnología. Esteve Almirall, profesor de operaciones e innovación en la ESADE Business School de Barcelona, no considera que los problemas de Tesla sean tan graves. “Su tecnología es superior, pero tiene el inconveniente de su profunda dificultad. Lo extraño es que no han tenido muchos más problemas”, dice, dando por sentado que esta vanguardia tecnológica expone a la empresa de Elon Musk a más accidentes que otras marcas tradicionales.

Almirall considera, sin embargo, que detrás de las denuncias en China hay “un nacionalismo económico que quiere imponer a los fabricantes locales por delante del mercado”. Muñoz cree que el caso de Shanghai muestra cierto “sobredimensionamiento”, aunque también culpa a la marca por no ser capaz de” reconocer errores ” en sus productos.