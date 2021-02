Investigadores de la OMS revelan que China está hablando “aberrante” sobre el origen del virus. Y entrevistó a algunos de los primeros chinos infectados por el SARS-COV-2.

“China está compartiendo datos con nosotros que ninguno había visto antes”, revela el zoólogo Peter Daszak, uno de los 14 expertos que investiga en Wuhan el origen del nuevo coronavirus. “Están hablando con nosotros abiertamente sobre todos los caminos posibles”, dice el experto, citado por la agencia de noticias España EFE, sin, sin embargo, especificar aún cuáles son los datos en cuestión.

El británico — que en 2003 estudió murciélagos en China para percibir el origen de la epidemia de SARS-entiende que ahora se debe hacer un trabajo similar con el nuevo coronavirus. La posible transmisión animal es, por cierto, uno de los focos de la misión en Wuhan.

Los expertos todavía están investigando las primeras fases de la infección en lugares que han sido esenciales para la propagación del virus, como el ahora famoso mercado de Huanan, los hospitales donde se registraron los primeros informes y las pruebas de algunos de los primeros infectados, según la Agencia EFE.

En particular, se centran los informes realizados antes de que el virus se apoderara del mercado, que luego permitió la explotación de los casos de infección que siguió.

¿Qué hay de la teoría de que el virus fue creado en el laboratorio? Los expertos quieren saber qué pasó para poder descartar esta posibilidad. Peter Daszak adelanta que no hay pruebas de que el origen de la pandemia pueda haber sido un laboratorio, como llegó a sugerir el anterior presidente estadounidense, Donald Trump.

Se espera que los expertos de la OMS puedan dar detalles sobre la investigación a principios de la próxima semana, junto con expertos chinos. Pero Hung Nguyen-Viet, especialista en salud animal y humana y otro de los científicos que componen la misión a Wuhan, pide que no haya expectativas demasiado altas.

“Sigo diciendo que tenemos que ser realistas, una misión corta como esta no tendrá todas las respuestas, pero ayuda a avanzar en la comprensión del origen del virus”, escribió el experto vietnamita en Twitter.

I keep saying that we need to be realistic, a short mission like this one will not have all the answers but it helps advance the understanding of the #virusorigin#wuhan @lauriechenwords https://t.co/KpBYDhN2AL

— Dr Hung Nguyen-Viet (@hung_cenpher) February 4, 2021