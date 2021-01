Este método de clasificación no es todavía un método oficial, sólo se utiliza en las zonas del norte del país, donde han surgido en los últimos días más de 1.700 nuevos casos.

Durante la semana pasada, las autoridades locales tomaron muestras anales de varios residentes de barrios de alto riesgo en Beijing y también en personas que están en cuarentena, según la estación estatal CCTV, citada por el periódico The Guardian.

