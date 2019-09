Sanción ejemplar a “Los Venecos del Norte” que fueron condenados a doce años de prisión tras ser hallados culpables del delito de robo agravado.

Foto: tomada del diario Correo.

Una ejemplarizadora medida, para frenar la delincuencia que han sembrado en el país los malos venezolanos que han llegado a hacer de las suyas, impusieron los magistrados a una banda de extranjeros que arrastraron a una joven para robarle su celular.

Los delincuentes no pensaron que por el robo del instrumento iban a recibir tan dura pena, pero es que los sujetos lejos de arrepentirse de su delito se mostraron soberbios y altaneros, como quien dice aquí me paseo como en mi casa y hago lo que me da la gana y me deportan a mi país y luego regreso por la “coladera” de la frontera y aquí no pasa nada.

Pero, los malhechores se equivocaron, porque el caso fue bien sustentado por la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, tras el atraco que perpetraron los extranjeros en la urbanización Santa Victoria.

Los condenados son: Ricardo José Gómez Torres, César Antonio Nuñez Roberti y Enevere Enrique Sanchez Mora, quienes ya se encuentran en el penal de Chiclayo, donde cumplirán su pena.

Arrastraron a su víctima

El fiscal Carlomario del Piélago Samamé logró acreditar que la mañana del pasado 3 de enero, los acusados se desplazaban en una mototaxi y sorprendieron a la agraviada Alondra Sandoval Ñamoc, de 19 años, cuando caminaba por la esquina de las calles Los Huabos y Los Faiques.

En un descuido los delincuentes arrebataron el celular a la joven, quien se aferró a su equipo de comunicación y por ello fue arrastrada por los extranjeros que abordaron una mototaxi.

Sin embargo, el grupo de venezolanos no contaban con que los vecinos de la zona acudirían en ayuda de la joven y además empezaron a perseguirlos, logrando intervenirlos.

Es así que los bandidos fueron detenidos y entregados a la Policía. Posteriormente, los trasladaron a la comisaría para las investigaciones del caso.

Producto de las diligencias se logró prisión preventiva de los maleantes, y hoy en día ya tienen una sentencia condenatoria en su contra por robo agravado.