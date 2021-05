El segundo tiempo comenzó y las esperadas jugara aéreas del Real Madrid en busca de al menos el empate no tuvo lugar. La situación empeoro para el equipo español, que vio a su oponente perder cuatro grandes oportunidades de ampliar el marcador en los primeros 15 minutos. Con un minuto, Havertz golpeó el travesaño; a los seis, Thiago Silva gana a Sergio Ramos ; a los ocho, Monte , pateó y a los 13 Courtois ‘creció’ frente a Havertz y evitó el segundo gol inglés.

El Chelsea, a su vez, a pesar de jugar en casa, accedió a permanecer en su campo, no tuvo tanto contacto con el balón y prefirió utilizar los contraataques. Concentró sus jugadas en el lado izquierdo, con Chilwell y Mount logrando superar el marcado de Militão y Vinícius Jr. .

