No encuentro ninguna explicación, por eso preguntó; los pueblo latinoamericanos tienen derecho a cometer errores garrafales a la hora de elegir a sus gobernantes, no tienen memoria o son masoquistas? Como explicar el triunfo de Fernández sobre Macri, con los antecedentes de Cristina Fernández de Kirchner (libre con 17 causas) dejó un país quebrado? Con cuatro años de déficit fiscal, y exportaciones y PBI per cápita inferiores a los de 2011. La manipulación del INDEC disimula la subida de la pobreza y la inflación? Cárajo, los argentinos adoran a los choros? Qué país…

Qué en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro, capitán (r), con un perfil que resuena como una vuelta al pasado de la dictadura militar, gane con su discurso ultraderechista a pesar de ser considerado el Donald Trump de Brasil?

Qué en Ecuador, el presidente, Lenín Moreno, se enfrente a miles de indígenas y trabajadores que protagonizaron una marcha en contra de la eliminación de los subsidios a los combustibles, en el marco de un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Que al final en medio de las protestas retroceda? Qué en Chile, una vez más el derechista Sevastian Piñeira sea un fiasco y el pueblo se levante con mas de 18 muertos, más de 2000 detenidos y 1900 heridos. Después de estos desastres se de cuenta que la situación es inmanejable? Qué en Bolivia y Venezuela rerereelijan a Evo y Maduro? Qué en Perú, el lobbista PPK renuncie a la presidencia antes que el Congreso lo vaque, y que asuma el vicepresidente Martín Vizcarra y al toque disuelva el Congreso, para que no lo investigue por actos de corrupción en el caso Chinchero?

Amigos, puedo estar equivocado o soy de otro planeta, pero de acuerdo en parte con los argumentos expuestos, solo quiero plantear algunas cuestiones que no tienen una inmediata respuesta:

1 ¿Los ciudadanos debemos considerarnos representados por corruptos o aventureros, pese a lo establecido en las leyes y haber acudido a votar?

2 ¿Los ciudadanos debemos considerarnos representados por los partidos políticos?

3 ¿Nos merecemos la Constitución y la Ley Electoral que nos dieron?

4 ¿Quien cree a estas alturas que los políticos nos representan?

Mientras aquí en el Perú, o en Argentina, Brasil, Ecuador, Chile, Venezuela y Bolivia, se permitan a los partidos politicos manipular televisiones, radios y prensa ( a través de coimas), el pueblo estara en un nivel de desconocimiento que permitira que los politicos sigan haciendo lo que les venga en gana, hagan de la suya.La pregunta podria ser: Si prometieran en sus propuestas quitar los subsidios, elevar la tarifa de los servicios básicos, que sus derechos laborales sean diezmados, etc. etc ¿Hubiesen conseguido el voto de los los electores? No lo sé…todo se puede esperar.

Perú, Argentina, Ecuador, Brasil, Chile, Bolivia y Venezuela están pasando uno de sus peores momentos políticos de su Historia. Y lo peor es que no tenemos alternativa viable. Mucho me temo que es verdad aquello de quien no aprende las lecciones de la Historia está condenado a repetirla. ¿Estamos condenando a las nuevas generaciones a convivir con la corrupción y la violencia, con el odio al sistema democrático? SI…

El gran problema, es que cierta parte de la población al decidir seguir a sus dirigentes sin preguntarse la causa por la que huye, en lugar de alejarla de un peligro la dirige hacía el abismo.

Rousseau, te equivocabas, el hombre no es bueno por naturaleza y la sociedad lo empeora, la mayoría de los hombres nacen estúpidos y buscan un guía que los dirija.