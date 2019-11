La chaqueta negra y los pantalones usados por Olivia Newton-John en Grease-brillantina fueron subastados el sábado por 405.700 dólares (363 mil euros) en una subasta en Beverly Hills.

El musical “Grease” sigue despertando pasiones, más de 40 años después de su debut.

Los pantalones de cintura alta y la chaqueta de cuero que Olivia Newton-John usó en la interpretación de “You’re the one that I want” fueron comprados por el doble del precio estimado, anunció la casa de subastas Julien’s Auctions en comunicado.

SOLD for $405,700! The iconic black leather jacket and high-waist pants worn by @olivianj in the final scene from Grease!

