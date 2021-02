Gallinazos sin pluma ya no tienen argumento

No hay palabras ni adjetivos que sean suficientes para descalificar a este personaje de la política, ni a todos aquellos que han utilizado la vacuna en su propio beneficio, negando mil veces que lo habían hecho, pero estoy seguro que sus nombres quedarán registrados en la historia republicana de nuestro país como los grandes traidores a la confianza de todo un pueblo y nuestras futuras generaciones sabrán quiénes fueron y qué hicieron contra la vida y la salud pública de todos los peruanos. Quizás, con sus apoyos mediáticos y sus lobbies políticos, de alguna manera logren escabullirse de la justicia, buscando penas benignas o dilatar en el tiempo los procesos judiciales. Pero, en definitiva, lo más grave ya ha sucedido, pues la condena del pueblo ya ha sido expresada.

Conforme han pasado los meses, Vizcarra se ha convertido para los peruanos en un personaje despreciable, no solamente por la forma en que asumió el gobierno, por cuanto muchos dicen que confabuló contra el propio presidente Kuczynski; Vizcarra es despreciado además por sus actos de corrupción, por las equivocadas decisiones en el manejo de la pandemia en el Perú, por los favores a gente de su entorno más allegado y, además, ahora es despreciado por su traición a todo un país aprovechándose de su cargo para beneficiarse con la vacuna, incluido su entorno, a escondidas, ocultando esta situación y dando la espalda a todos los contagiados y a todos los muertos que ha generado la pandemia en el Perú.

