César Linares, nuevo presidente de EsSalud con rabo de paja.

César Linares es una joyita!!!

Hay interés de repartirse un botín? Quién mueve los hilos?

Es que no revisan los antecedentes antes de nombrar a personas que no guardan calificaciones adecuadas para puestos de esta importancia. No solo es suficiente serlo, sino parecerlo. La probidad es la principal característica que debe tener un funcionario público, más aún en un sector tan sensible como Essalud. O el Ejecutivo sigue con la misma política mañosa del delincuente Pedro Castillo?