Cesar Acuña:¿Blanquito con Ña’ Pancha o bien limpiecito con jabón Bolivar…?”

Durante la primera vuelta de las elecciones generales del 2016, Cesar Acuña fue acusado de plagiario: primero, por la tesis doctoral por la universidad complutense de Madrid, y segundo por libro “política educativa: conceptos, reflexiones y propuestas”. Si analizamos el término plagiario, viene del latin plagiarius, adj. Que plagia (‖ copia obras ajenas). U. m. c. s. adj. Bol., Chile, Col., Ec., El Salv., Guat., Hond., Méx., Nic., Par., Perú y Ven. Que plagia (‖ secuestra a alguien). Plagio deriva del latín plagiārius: «secuestrador», equivalente a plagium: «secuestro», que contiene el latín plaga: «trampa», «red», basada en la raíz indoeuropea -plak: «tejer». Véase, por ejemplo, en griego: plekein; en latín: plectere, donde ambos significan «tejer».2 Otras versiones de la raíz son: del griego πλάγιος: oblicuo (como en los minerales denominados plagioclasas),3 engañoso.

Cuando le cayó la mancada a Cesar Acuña por el libro de Otoniel Alvarado, a la salida del Tribunal de Honor del Pacto Ético, sin pelos en la lengua precisó: “No es plagio, sino una copia”, al referir que el libro original se publicó en 1999 y en 2002 se reimprimió. “Es palabra del profesor versus mi palabra”, añadió el candidato presidencial. Sobre la tesis, expresó “He venido a rechazar la palabra plagio, les he explicado y demostrado que han mal utilizado la palabra plagio algunos medios”, declaro a la prensa. Argumentó que “para que haya plagio el nombre de la investigación debería ser copiado en otro, cosa que no es así” y aseguró que “las conclusiones y recomendaciones (de sus tesis) son originales y ese es el objetivo de la investigación”. En ese sentido, insistió en rechazar la palabra plagio y consideró que “un tema académico se ha politizado en un momento electoral”.

Yo me quedé paralizado y acojudado-por decir lo menos- con tales afirmaciones ¡No es plagio, es copia….! mejor dicho, no es comprar a la gente, es ayudar…. no es robar, es prestarse…. no es violar, es hacerle el favor…. no es golpear, es acariciar…. no es estafar, es un error involuntario… los “votantes” se jalaban de los pelos porque perdían regalitos, qué vergüenza de gente… cómo habrá hecho sus empresas, a cuanta gente habrá estafado y coimeado para tener lo que tiene?…. Acuña, insulta nuestra inteligencia, cree que todos somos sus lacayos, que por unos cuantos apestosos soles vendemos nuestro honor, nuestras ideas. Es tan bruto que cree que su cerebro es más que el del profesor Otoniel Alvarado. ¿Cómo ha salido limpio de polvo y paja?

Ahora a publicado un comunicado-a página completa- en varios medios de comunicación en la cual dice” Que fue objeto de una intensa campaña de satanización y demolición que pocas veces habíamos visto desde 1990”. Que “Ello afectó gravemente mi reputación, sin ofrecérseme la debida y propicia oportunidad de aclaración y réplica a la que tenía derecho. Pude distinguir en tales circunstancias la información y crítica responsables de la pura difamación y el puro ataque personal. A ello se añadió casi de inmediato la precipitada e injusta decisión del Jurado Nacional de Elecciones de separarme del proceso electoral en curso, apelando a un ardid legal”.

Que “Se mezclaron entonces dos cosas en mi contra: de un lado, consideraciones prejuiciosas, dada mi condición de provinciano que había alcanzado éxito como gestor empresarial en el campo de la educación y como presidente del partido político Alianza Para el Progreso (APP); y del otro lado, injustas acusaciones de plagio que derivaron en procesos administrativos y judiciales, en Perú y España, que perseguían afanosamente la cancelación de mi título de doctor por la Universidad Complutense de Madrid y una condena penal por el delito contra derechos de autor en Lima”.

Que, “Al cabo de dos años de haber ejercido mi legítimo derecho de defensa en las más altas instancias administrativas y judiciales de Lima y Madrid, los tribunales correspondientes me han hecho justicia, con sentencias que reivindican mi nombre, honor e imagen y cuyas conclusiones comparto aquí con ustedes”.

Que, “Tras un proceso de riguroso análisis e investigaciones por parte de expertos del ámbito educativo, la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, máxima autoridad en dicha materia, determinó de manera inapelable que mi tesis doctoral, “Competencia docente y rendimiento académico del estudiante de la Universidad Privada en el Perú”, siempre gozó de originalidad. Señaló también que no existía ninguna motivación académica ni científica para que se me fuera retirado el título de doctor, que se me otorgó con una nota sobresaliente en septiembre de 2009”.

Que “Tanto los tribunales de justicia españoles en dos ocasiones, la academia española, el Estado español a través de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid y la propia Universidad Complutense de Madrid desestimaron en su totalidad las acusaciones”.

Lo más curioso, es que “En el año 2016, en plena campaña electoral se me acusó de haber plagiado el libro “Política Educativa: Conceptos, reflexiones y propuestas”. Hace unos días la Corte Superior de Lima declaró infundada la imputación, a través de su Primera Sala Penal de Apelaciones. La sentencia mantiene que no se cometió plagio y que no hay delito contra los Derechos de Autor. El juez ha desestimado así esta otra acusación en Perú, como ya ocurrió en su momento en España”.

Al leer el comunicado casi me da un patatús… ¿Por qué en su momento, Cesar Acuña no fue claro en sus respuestas y que no cometió ningún delito? hoy ¿Blanquito con Ña’ Pancha o bien limpiecito con jabón Bolivar…?” pide a los peruanos que creyeron en esas acusaciones falsas, que recuperen la confianza en él y en los políticos honestos? ¿Cuáles? Honestamente, yo no me trago esas resoluciones y sigo pensando que “plata como cancha”, ni se inmuta su vida es un plagio: de cinismo, descaro y robo intelectual. Paga todo lo que quiere, pero ignora el valor de la honradez. es culpable, por no decir la verdad en su momento.