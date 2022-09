CESAR ACUÑA NO APRENDE LA LECCIÓN

By

El abuso del poder de plata como cancha

Con dinero se compra todo? La pregunta se refiere si con dinero se alcanza todo en la política? ¿el dinero da poder? Una respuesta es sí, se compra bienes, personas, conciencias, medios y últimamente quiere comprar aquellas cosas que son lo más esencial de nosotros, aquello que nos hace diferentes a los demás, aquello que nos da UNA IDENTIDAD QUE NOS DIFERENCIA DEL RESTO.

1. Es tan claro como el agua, hoy en nuestra política, tenemos políticos despreciables que te clavan el puñal por la espalda mientras tú lo abrazas y «blindas». Sin duda al «chotano» Cesar Acuña, le sangra el ojo y le hinca el hígado por esta traición de su paisano Pedro Castillo, cuyo primer ministro, el inefable Aníbal Torres, acompañado de otros ministros sobones, salieron el domingo en conferencia de prensa a denunciar «los audios de una reunión de Acuña con congresistas de su partido APP- en su local de Jesús María – sobre un proyecto de ley que beneficia su candidatura.

2. Proyecto de ley que no se podía debatir en el Congreso, porque las «comisiones» no se han instalado. Pero, Aníbal Torres se valió de eso para alborotar el gallinero, denunciar tráfico de influencia, infracción al principio de neutralidad sobre el proyecto de ley que promueve la creación del distrito de Alto Trujillo», que beneficia la candidatura de César Acuña.

3. El audio fue escandalosamente editado, el debate de Casar Acuña y congresistas de APP que promovían este proyecto fue mucho más amplio y no se tomó en cuenta como corresponde. Y cómo todo estaba armado, al toque los asesores legales del presidente Pedro Castillo lo denunciaron a «plata como cancha» Acuña, Lady Camones, APP y otros por organización criminal…

4. En el Congreso Guillermo Bermejo con sus «pelotudeces», movía sus fichas y pidió la renuncia de la presidenta y CENSURA de LADY CAMONES, la cual se dio en forma rápida y la deponen por 61 votos a favor, 47 en contra y 5 abstenciones. Tras estos resultados se declara la vacancia de la presidenta del Congreso. Este resultado beneficia al Ejecutivo, especialmente la permanencia en el poder del cuestionado presidente Castillo, con 6 investigaciones fiscales: LA GUERRA ESTA DECLARADA.

5. Para nadie debe ser raro las metidas de pata, imprudencias de Acuña, sus alianzas y caprichos de multimillonario, sus oscuras conductas para silenciar a sus rivales políticos, su ambición lo traiciona a pesar de su experiencia y contar con un grueso grupo de asesores, no aprende las lecciones del pasado:

a) En el 2010 Cesar Acuña declaró un gasto de S/.9’395,44 en la campaña municipal (Trujillo), en el 2014 gasto S/.11’336,889 en la campaña regional. En la campaña presidencial 2016 -solo en mes y medio- gastó casi CUATRO MILLONES DE SOLES. Después el JEE lo excluyó del proceso por donación ilegal.

Su mascarilla económica, apabullante soberbia, su obscena predisposición de atraer a medios, encuestadoras, periodistas, opinólogos, etc para maquillar, manipular, fabricar sondeos, etc… y congelar a sus rivales. Además, que su vida es todo un plagio: de cinismo, descaro y robo intelectual. Paga todo lo que quiere, pero ignora el valor de la honradez. ¡CÉSAR ACUÑA es indefendible de todos los PLAGIOS y en la materia de AUTORÍA.

b) En el 2021 el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro lo excluyó de las elecciones presidenciales por haber omitido información sobre sus inmuebles en la declaración jurada remitida para inscribir su candidatura. Hoy pasa lo mismo, la fiscalía abre investigación preliminar a César Acuña por tráfico de influencias y deberá responder por la filtración de los audios en los que le pide a la expresidenta del Congreso Lady Camones priorizar un proyecto para su beneficio, además el JEE puede sacarlo de carrera una vez más.

c) El libro «Plata como cancha» una bomba, que investigó el periodista Christopher Acosta sobre la vida política de César Acuña, dueño de la universidad Cesar Vallejo, exgobernador de Trujillo, postulante a la presidencia del Perú y acaso el más acaudalado de los candidatos.

d) El Poder Judicial condenó a periodista Christopher Acosta por difamación contra César Acuña por el libro «Plata como Cancha. El juez abusivo impuso pena de dos años de prisión suspendida, multa de 1875 soles y el pago de reparación civil de 400 mil soles a favor de Cesar Acuña. Basado en que el dueño de APP y la U.Cesar Vallejo, socio del gobierno de Castillo, acusó al periodista Acosta y a la casa editorial de haberse apropiado de su frase “Plata como cancha” para titular una investigación sobre él, presentada a principios de 2021.

«Si Acuña no fuera rico, hace ratón estaría preso. Sólo su fortuna ha sido capaz de crear un sistema de justicia paralelo, en el que sus millones compensan sus atropellos y silencian a sus agraviados. En ese régimen privado los abogados y notarías, remplazan a jueces y juzgados»

e) Por último, después que la prensa con todas las pruebas demostró la tesis trucha de Pedro Castillo y su esposa, contra la cerrada defensa de la Universidad Cesar Vallejo sobre la originalidad de la tesis del Jefe de Estado. Al verde descubierta la UCV confirmó a la Sunedu que el trabajo que realizó Pedro Castillo para optar el grado de magíster tiene similitud de contenido respecto a otras investigaciones hasta en un 86%. Así el chotano de palacio le jugó sucio…