CERRÓN VE FANTASMAS CON QUERELLAS A CASTILLO

EL QUE NO LA DEBE, NO LA TEME, EL PRESIDENTE PEDRO CASTILLO DIJO QUE VA A COLABORAR CON LA JUSTICIA Y EN INTERROGATORIO FISCAL SE QUEDO MUDO? EL ABOGADO DEL PRESIDENTE PREFIRIO EL ARTE DEL ENGAÑO.

Pero, según el llorón Vladimir Cerrón, en el Poder Legislativo el golpe parlamentario perdió fuerza, ahora se recurre al Poder Judicial, ambos contra el Poder Ejecutivo. Crisis de poderes que confunden autonomía, impunidad y autoritarismo, no coordinan por bienestar de la nación, una absurda competencia de mando.

«Al presidentes Castillo no le quedaba otra, que presentarse ante la Fiscal de la Nación y responder por las cincos carpetas fiscales en el interrogatorio. Guardo silencio y no colaboró con la justicia. Mientras tanto, el Congreso no autorizó viaje a Colombia».

Que habla Cerrón? socio de Castillo, uno de los grandes responsables políticos del hundimiento de este calamitoso gobierno corrupto y de institucionalizar una voraz cleptomanía a todo nivel del Estado, que ha destruido moral y económicamente al Perú.

Pedro Castillo, a dado muestras suficientes de que es indigno de estar en el cargo.

El mandatario está absolutamente consciente que si renuncia, por lo menos se va a «canadá» 25 años. Su única salida era presentarse al despacho de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y responder por los cargos en su contra. Sus secuaces trataron de descalificarla a través de diferentes medios, pero rebotaron: la Fiscal de la Nación no dio su brazo a torcer.

1.Como están con las horas contadas y con la soga al cuello, Cerrón como capo de «Los Dinámicos del Centro» defiende a su mafia que han secuestrado el Estado. Que fue quien guió al títere de Palacio a regalar los recursos, sin obras para mantener bocas cerradas.

2. El «tapir rojimio», sabe que la «Crisis de poderes» en el concepto cubano que maneja, significa «Necesitamos un partido único como Perú Libre- que controle todos los poderes del Estado», hacer su Asamblea Constituyente y quedarse 50 años en el poder.

3. A quién quieres engañar? Muchos ciudadanos solo vemos al Poder Judicial hacer su trabajo: investigar a los que pueden haber cometido delitos y hacer justicia: quien no la debe, no la teme.

4.Sólo en la cabeza de Cerrón se fábrica un Plan del Golpe de Estado contra Pedro Castillo:

– Fiscal de la Nación dicta medida de prisión contra Pedro Castillo.

– El Congreso suspende al presidente Castillo.

– Asume Dina Boluarte.

– Todo inconstitucional como el golpe en Bolivia.

– Moviliza a delincuentes, que pasan como ronderos para defender gobierno comunista de grado o fuerza.

El exgobernador de Junín no aprende mínimamente lo que significa un GOLPE DE ESTADO. ¿Quién le ha engañado que puedes llamar al sector rural por twitter para defender al gobierno, los trabajadores del campo piden TRABAJO + TRABAJO, no piense que puedes manipular a la gente del campo, ellos sí son muy hábiles e inteligentes y saben donde brilla el sol y por donde se oculta.

Además, cómo los trabajadores del campo se movilizarán a favor del presidente Pedro Castillo, más aún después que el ejecutivo incumpliera con la 2da. Reforma Agraria? los plazos para la compra de fertilizantes por el cual se suspendió el anterior paro agrario?

Ya pues Dr.Anemia, no pase piola “El que nada debe, nada teme», quiere decir que si el presidente Castillo, es cumplidor de su deber, respetuoso de la ley y de las normas que regulan su actividad como primer funcionario de la Nación, no tiene motivo para preocuparse por la existencia de organismos que la puedan vigilar, investigar o juzgar. Así de simple.