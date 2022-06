CERRÓN TRATA DE LIMPIAR A GOBIERNO DE PERÚ LIBRE

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Hay algún político más sinvergüenza y conchudo que Vladimir Cerrón, dueño de Perú Libre?

Mientras en Lima la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró fundada, en parte, la apelación que presentó Vladimir Cerrón para que se revocara la decisión de la jueza Soledad Barrueto. Como parte de la investigación preparatoria que se le sigue por el presunto delito de afiliación a organización terrorista en agravio del Estado. No pierde oportunidad para hacer su proselitismo político.

El «dinámico» Cerrón, tiene razón cuando afirma que la Patria Grande es posible, que el internacionalismo como política de unidad de los pueblos del mundo es una realidad, ¡Hasta Más Allá de la Victoria! Claro, no te hagas problema agarra esa ruta y sigue los pasos del Chavismo, hasta llegar al país destruido, tan rico como Venezuela.

Con descaro señala que el candidato Gustavo Petro ganó la presidencia con 50,51 % de los votos, contra el 47,22 % de Hernández. Que es la primera vez que Colombia tendrá un gobierno de izquierda y está seguro que no será un fiasco, sino un referente de cómo la izquierda puede cumplir sus promesas sin claudicaciones.

No será un fiasco como en el Perú?

Este parásito olvida o se hace el cojudo que el Perú está en manos de una organización criminal de izquierda prosenderista y corrupta que pusieron al mando a un analfabeto funcional como Pedro Castillo, que no sabe multiplicar, menos hablar???

Que su lacayo se llenó la boca diciendo: «en el gobierno del pueblo, no más pobres en un país rico, palabra de maestro», resultó tremendo fiasco? Qué la izquierda traicionera siempre será un retroceso para el país donde es gobierno, NO TIENEN PROPUESTAS NI GENTE PARA GOBERNAR, ejemplos a montones: Ollanta Humala, Martín Vizcarra, Francisco Sagasti, Susana Villarán, etc etc.

Que su líder, Hugo Chavez fue un ladrón de 7 suelas, sus hijos son millonarios a costa de inflación y pobreza extrema de venezolanos. Ejemplo NO ES. Que la fortuna que posee, María Gabriela Chávez es de 4,127 millones de dólares en cuentas bancarias en Andorra y Estados Unidos.

Cerrón, Bellido, Bermejo, saltan de alegría por la elección de Gustavo Petro como nuevo Presidente de Colombia. Claro que no no faltan los pendejos que se suben al carro y aplauden, felicitan al pueblo de Colombia por esta acertada elección de un líder progresista de izquierda.

Estoy seguro que en menos de un año los colochos se verán hundidos en la miseria como los venecos, boliches, argentinos y brasileños o cualquier país dirigido por la izquierda. No jodan.

Mientras tanto la justicia rechazó el pedido del mandatario para que se archive el presunto delito de traición a la patria, Y DA LUZ VERDE A DENUNCIA CONTRA PEDRO CASTILLO. No estoy de cuerdo, esto se va a caer hay otras denuncias de mayor peso.