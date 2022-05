CERRÓN ES EL ENEMIGO DEL PERÚ

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

QUE ESPERA LA FISCALÍA PARA ACTUAR?

Cambiar la Constitución Política por una “vía no pacífica”, no solamente instiga al golpe de Estado y a la sedición, sino también un delito de conspiración y apología a la violencia.

COMO ENTENDER ESTE MENSAJE?

EL Ministerio Público debe “actuar al toque» y “proceder a denunciar a este individuo”, además, Cerrón Rojas está sometido a reglas de conducta en el Poder Judicial y las incumple al plantear ante sus partidarios una “vía no pacífica” para cambiar la Carta Magna. En este caso, el fiscal de turno podría solicitar la prisión preventiva para el condenado exgobernador regional de Junín por no seguir con las normas impuestas por las autoridades.

1. Cerrón petardea la democracia con cuajo alucinante «Perú Libre y el pueblo insistirán en la Asamblea Constituyente, no hay un espacio más democrático para que todos estén representados, participen de la política nacional y sean protagonistas de la construcción de una nueva patria, más humana, justa y equitativa».

2. Porqué no dice la verdad, que no van por una » Nueva Constitución», que van por un «Acta de Defunción del Estado Peruano»?.

«Una patria más equitativa» como Corea del Norte, Cuba, Venezuela, Nicaragua o quizás China, donde los líderes del partido viven como ricos y no muestran equidad con la gran mayoría? Porqué no se va a vivir allá? O si desean persistir, que lo haga siempre y cuando use la Constitución del 93 para conseguir su objetivo, pero no use “el pueblo”, que lo rechaza. Ni por vías «pacíficas» ni mucho menos «violentas» lograrán imponer su inconstitucional e ilegítima Asamblea Constituyente.

3. Cerrón, es un experto para crear zozobra, tan descarado como hablar muy suelto de «espacio democrático, más humano, justo y equitativo», cuando es defensor y admirador de regímenes dictatoriales, de miserables que oprimen, secuestran, violan y cortan las libertades. Hay que estar cegados para creer en un comunista como él, de influencia castrista y la agenda 2030.

4. PLAN » B», AMENAZA YA SEA POR LAS BUENAS O POR LAS MALAS LA CONSTITUYENTE VA. Es increíble que nadie lo saque al fresco al dueño de un partido político, que participará en elecciones Regionales y Municipales se exprese de esa forma. Estas declaraciones deben provocar la pérdida de inscripción del partido Perú Libre y el procesamiento penal de Vladimir Cerrón por apología al terrorismo.

5. Es cierto que necesitamos que todo sea más equitativo en nuestra patria, Cerrón tuvo la oportunidad de demostrar COMO SE GOBIERNA CON JUSTICIA CUANDO FUE GOBERNADOR DE JUNIN Y QUE HIZO? PORQUE LO ACUSAN Y PORQUE LO CONDENAN? Petardear todo y construir de nuevo? Así hay que confiar en lo que propone? Solo BUSCA UN BOTIN NO EQUIDAD.

6. La «democrática» constitución Cubana que Vladimir Cerron admira, señala:

Art 4. Si el pueblo quiere cambiar la constitución está traicionando a la patria, el sistema socialista es irrevocable.

ESTO ES LO QUE QUEREMOS? NO.

El Congreso de la República es el único y legítimo representante del pueblo, si quieren una Asamblea Constituyente tendrán que tener mayoría calificada en el Congreso (87 votos) y modificar la Constitución, no tienen otro camino en democracia. Lo que están proponiendo es patear el tablero y esto es Inaceptable.

Creo, que deberían hacer un proyecto de ley que tipifique al COMUNISMO como DELITO DE ESTAFA. Como otros países que han prohibido: Polonia, Ucrania, Lituania, Georgia, Chequia, Letonia y Eslovaquia, países que lo sufrieron y han reducido la pobreza desde entonces. Así de simple.