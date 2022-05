CERRÓN AMENAZA A LA PRENSA Y SE LAVA CARA EN BBC

f) No debemos olvidar que Cerrón y Torres, son los garantes de Castillo, consideran a los periodistas como «enemigos de clase» porque tienen esa concepción marxista típica. Gracias a una investigación publicada en la revista Caretas, Paredes alertó que la Dirección Nacional de Inteligencia del gobierno Castillo habría comprado el software israelí Pegasus, desarrollado por NSO Group, que estaría siendo utilizado para espiar a periodistas y políticos como se ha denunciado en El Salvador con el presidente Nayib Bukele: esto es cosa seria.

e) El gobierno de Pedro Castillo, está en la obligación de responder porque la prensa está demostrando, por su trabajo, que el mandatario está en problemas muy serios y debe responder a la población. No se debe decir que la prensa está coludida con la derecha golpista para sacarlo del poder cuando eso no es cierto, la prensa sólo cumple su labor de fiscalizar, informar y crear opinión.

Yo diría para crear conciencia, tomar como referencia lo que señalan varios expertos que cuando líder de Perú Libre habla de instaurar una «Ley de medios», estaría buscando acorralar a los periodistas que les resultan incómodos que destapan una serie de irregularidades y actos de corrupción del gobierno de Pedro Castillo, «Los Dinámicos del Centro», Bruno Pacheco, los sobrinos, el MTC, ministros prontuariados y ladrones, los «Niños», Petroperú, casos de corrupción vinculada a la gestión de Vladimir Cerrón como gobernador regional de Junin, su vínculo con el terrorismo etc etc.

Ya nada no puede sorprender de las tretas de este gobierno que a lo largo de estos nueve meses tiene una relación muy tensa con los medios de comunicación. Castillo, Torres y Cerrón son las caras visibles que más agreden y amenazan a los periodistas, especialmente aquellos que indagan sobre los presuntos actos de corrupción.

