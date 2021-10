¿Censura, cuestión de confianza o renuncia de Ministro  Iber Maraví

«¿Quién cuestiona al ministro de Trabajo? (…) Hay un sector evidentemente político que no está de acuerdo con que un campesino esté conduciendo el país como nuestro presidente Castillo y no está de acuerdo con los ministros que ha nombrado facultado por la ley».

¿Cuál es la salida ante la amenaza a Congreso con cuestión de confianza?

CAMINO A LA ANARQUÍA

Los peruanos estamos viviendo el DESMADRE, una IMPLOSION ENTRE CASTILLISTAS Y CERRONISTAS. “sombrero luminoso”, no solo asegura un desastre económico. También nos garantiza un caos político, signado por un autoritarismo creciente». Su gobierno, esta signado por la zozobra política, lo que sumado a su pasmosa improvisación (no tiene idea de cómo funciona el Estado), nos asegura un periodo de inestabilidad y mediocridad gubernativa.

NO SE PELEAN, HACEN LA FINTA

Primero: Luego de conocerse que el presidente del Consejo de Ministro, Guido Bellido, pidió la renuncia a Íber Maraví al Ministerio de Trabajo, el dueño del partido Perú Libre, el condenado por corrupción Vladimir Cerrón, sostuvo que decisión del premier “fortalece su liderazgo”.

Vladimir Cerrón sobre salida de Íber Maraví: “Decisión del premier Guido Bellido fortalece su liderazgo”

«Lo que no pudieron con la fuerza algunas bancadas, el premier lo hizo tras la confianza democráticamente delegada», escribió en su cuenta de Twitter.

Segundo: Pedro Castillo sobre Iber Maraví: “Conoce de cerca lo que sufre un trabajador”. El presidente reiteró su respaldo al ministro de Trabajo, pese a los cuestionamientos que recaen en su contra. “Él conoce lo que se lucha por el bienestar del trabajo”. Apenas se instaló en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo el profesor Íber Maraví Olarte, salió la resolución de inscripción de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenateperú). “El sindicato magisterial del Comité Nacional de Reorientación y Reconstitución del Sutep (Conare-Sutep).

MARAVÍ CON CHALECO AL CONGRESO

Tercero: Puka Bellido, “chalequea” a Iber Maraví – después de haber pedido su renuncia- anunció que acompañará al ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, en la interpelación que afrontará en el Congreso por supuestos vínculos terroristas. Que, de ser necesario, presentará una CUESTIÓN DE CONFIANZA PARA EVITAR LA EVENTUAL CENSURA DE MARAVÍ.

Y que creen ustedes? ¿Qué esa clase claudicante de la oposición en el Congreso que actúa con guantes de seda, ataviada por sus miedos y perdida de sus intereses ponga resistencia a los embates de Perú Libre? Seguro que no. A las pruebas:

-Hoy el ministro de Trabajo Iber Maraví, respondió el pliego interpelatorio ante el Pleno por su supuesta vinculación con actos terroristas en Ayacucho entre 1980 y 1981. Señaló que las personas que supuestamente lo vincularon a estos hechos posteriormente negaron la información aparecida en los atestados policiales e incluso señalaron que fueron coaccionados y hasta torturados por las autoridades policiales de ese entonces.

-Ante el pleno, “Los atestados policiales no son por sí pruebas irrefutables. Fueron fuente de abuso, muchas veces, contra personas inocentes. Es por lo que el atestado policial se eliminó del actual modelo procesal penal. Incluso el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) señala los abusos contra personas inocentes mediante fabricación y siembra de dichos atestados policiales”.

-Parte del pliego interpelatorio cuestiona al ministro Maraví, debido a que su nombre figura en atestados policiales, luego de las declaraciones de presuntos terroristas Juan Alarcón Gutiérrez, Alfredo Silvera y Víctor Cconislla Reyes. Para Maraví, estos atestados policiales pasaron luego a la etapa de instrucción en el Poder Judicial y que “las mismas personas declarantes o supuestamente declarantes señalaron que ‘no habían declarado de esa manera’, ‘que no me conocían y que no participe en ninguno de los hechos referidos a hechos de 1980’”.

-El ministro se defendió, leyendo una posterior declaración de Juan Alarcón Gutiérrez, quien narra que era un estudiante de la Universidad San Cristóbal de Huamanga y que fue detenido por autoridades policiales y llevado a una jefatura departamental. De acuerdo a dicho testimonio, Alarcón Gutiérrez asegura que fue golpeado y torturado y afirmaba no tener conocimiento de los cargos que le imputaban.

-Maraví también leyó una posterior declaración de Silvera, quien señala que la información que figura en el atestado fue producto de la “coacción y amenaza”. Del mismo modo, Maraví también leyó una posterior declaración de Cconislla Reyes, que decía que no conocía a Maraví.

El ministro de Trabajo negó tener vinculación con el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef). “No existe ninguna prueba y no lo han podido demostrar”, dijo.

En el Congreso ya se viene coordinando una moción de censura. Existía un primer borrador basado sólo en recortes periodísticos, por eso algunas bancadas han pedido una mejor argumentación para la sustentación y recién poder firmar. Si la moción de censura se presentara hoy, esta no podría ser debatida y votada entre hoy y mañana. El reglamento del Congreso establece los plazos para la moción de censura ministerial, así de simple.

De prosperar la censura tras la interpelación, el presidente Pedro Castillo pedirá voto de confianza.