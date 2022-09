CELEBREMOS DÍA DEL PERIODISTA PERO TAMBIÉN LEVANTEMOS NUESTRA VOZ DE PROTESTA.

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

El colega y amigo Mario Antonio Guimarey Schreiber, señala muy bien que «Este sábado 1 de octubre se celebra el día del periodista y lo va a festejar como cada año, que es necesario tomar conciencia porque LA LIBERTAD DE PRENSA EN NUESTRO PAÍS ESTÁ EN PELIGRO. Y con ella, la estabilidad de nuestro sistema democrático. Y no le falta razón.

Amenazas y denuncias se ciernen cada vez más sobre la prensa libre, el gobierno de Castillo acusa a la prensa de «inventar» hechos de corrupción que envuelven a este sujeto y su familia. Presiona desde el poder usando toda su maquinaria para tratar de aplastar la prensa libre.

La libertad de información, expresión y la proscripción de toda forma de censura previa son derechos expresamente consagrados en nuestra Constitución, cuya protección se encuentra reforzada debido al rol que cumplen en el sostenimiento de nuestra democracia y el control del poder

Por ello el 1 de octubre Día del Periodista es una fecha, para celebrar y fomentar iniciativas en favor de la libertad de expresión y de los profesionales de los medios de comunicación que son objeto de ataques en contra de su libertad profesional.

Respetando la ética profesional:

LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD – La primera misión de un periódico es decir la verdad tan fielmente como la verdad pueda ser comprobada. En la búsqueda de la verdad, el periódico debe estar preparado incluso para sacrificar sus propias posiciones, si tal cosa es necesaria para el interés público.

IMPARCIALIDAD – No se parcializará la información, relatando un aspecto de los sucesos y otros no, dando la opinión de un sector y la de otros no, incluyendo sólo a determinados protagonistas de la noticia y excluyendo a otros.

OBJETIVIDAD – Un diario debe practicar un periodismo objetivo, es decir, la presentación de las noticias de un modo no tendencioso, imparcial e impersonal. Un suceso se mostrará tal como realmente tuvo lugar, una situación tal como realmente se dio. Se buscará una presentación de hechos exacta, equilibrada, imparcial, no corrompida por prejuicios personales ni por influencias exteriores. La objetividad periodística es una condición mental del reportero y el redactor, que incluye un esfuerzo consciente para no prejuzgar lo que ve, no dejarse influir por sus preconceptos, predilecciones, lealtades y tendencias personales; no estar a merced de la retórica de los protagonistas; presuponer que siempre hay “otra parte” en las noticias, y hacer esfuerzos para que ella tenga posibilidad de ser escuchada.

TRANSPARENCIA – Un diario busca registrar con la mayor transparencia y rigor los hechos más relevantes de un acontecimiento y los puntos de vista más significativos de sus protagonistas. El diario procura tratar con imparcialidad y respeto a las personas, las instituciones, los problemas y los acontecimientos. Ello exige una búsqueda atenta y lo más amplia posible de datos precisos; un uso disciplinado del lenguaje y de las técnicas de producción periodística, incluidos los elementos visuales, infografías y fotografía.

CREDIBILIDAD – La credibilidad es una de los valores máximos de un diario. Ha sido consolidada a lo largo de las décadas por una conducta basada en la verificación de los datos, la consulta a más de una fuente en cada caso, la vinculación constante con los protagonistas y los agentes de los hechos y los procesos acerca de los que debe dar noticia. Tanto las informaciones como las opiniones de La Nación son sometidas, antes de su publicación, a un análisis severo por parte de editores y redactores.

COMPROMISO – Un diario se debe a los lectores y al público en general, y no a los intereses privados de sus dueños”. La responsabilidad de los periodistas es primero con el público, y secundariamente con los dueños de los medios, los avisadores, las fuentes o los accionistas.

TOLERANCIA / DIVERSIDAD – El periódico debe promover la tolerancia y el derecho a expresión de las distintas posiciones, así como el respeto a las personas que las sustentan. Al mismo tiempo, reconoce la diversidad social, cultural, política y regional del país.

VERACIDAD– Cualidad esencial de la información periodística. Excluye automáticamente —y por deber ético mínimo— hechos o entrevistas “inventados” o relatos fantasiosos, propios de la literatura, sobre sucesos de actualidad. El deber del diario es decir “la verdad, sólo la verdad y nada más que la verdad” en las noticias, hasta donde la hayan establecido sus reporteros.

PERIODISTAS / RESPONSABILIDAD SOCIAL –La información en periodismo se entiende como bien social y no como un producto, lo que significa que el periodista comparte la responsabilidad de la información transmitida y es, por lo tanto, responsable, no solamente ante quienes controlan los medios, sino principalmente ante el público, incluyendo variados intereses sociales. La responsabilidad social del periodista requiere que él o ella actúen, bajo todas las circunstancias, en conformidad con los principios de la ética profesional.

ELECCIONES – En interés de la imparcialidad periodística, la libertad de información. Para el público y la igualdad de oportunidades de los partidos democráticos, los periódicos que cubren campañas electorales deben publicar también aquellas opiniones que no comparten ellos mismos.

Feliz Día a todos los Periodistas, a celebrar y también alzar nuestra voz de protesta. Por qué no salir a protestar a las calles?