El que mal comienza, mal acaba, dice el dicho. Esto parece haber pasado con el entorno de confianza del Presidente Martín Vizcarra Cornejo, quien olvidando su investidura y alto cargo, salió en defensa de los investigados y ex trabajadores a su cargo, pues dijo que el encarcelamiento por siete días de estas personas ha sido desproporcionado.

Algunos penalistas le recordaron al mandatario de que si no hubiera tenido inmunidad también hoy estaría enmarrocado, siendo conducido a la fiscalía.

Y es que el mandatario fue uno de los que se oye en los audios coordinar el ocultamiento y direccionamiento de cómo declarar ante la fiscalía, cuando sean convocados por el caso de su amigo Richard “Swing” Cisnceros.

Vestido de camisa blanca, con un barbijo de color negro, pantalones jeans, el mandatario se dirigió sólo al canal del Estado (IRTP) para expresar sus pareceres y descargos.

Otros entendidos en la materia señalan que el presidente Vizcarra puede ser investigado, pero no acusado. Y una vez que termine su mandato, deberá afrontar la acusación y quizás la cárcel.

De todos modos, sus tres personas de confianza ya están en el calabozo: Oscar Vásquez (ex asesor de comunicaciones) , Miriam Morales (ex secretaría general) y Karen Roca (ex secretaria).

También corrieron la misma suerte el cantante y bailarín Richard “Swing” Cisneros, y otras 4 funcionarios del ministerio de Cultura:

Mauricio Manuel SALAS TORREBLANCA (40) – Programador del Gran Teatro Nacional del Ministerio de Cultura

Linconl Martín MATOS PARODI (55) – General de la Oficina General de Administración del Ministerio de Cultura

Patricia Aida DAVILA TASAICO (51) – Secretaria General del Ministerio de Cultura

Diana Angelica TAMASHIRO OSHIRO (52) – Secretaria General del Ministerio de Cultura

Liliana Margot CHANAME CASTILLO (48) – Directora General de Recursos Humanos del Ministerio de Cultura.

Se espera que los próximos sean la exministra de Cultura, Patricia Balbuena y su es secretario general Jorge Apolini quienes también corran la misma suerte que los arriba nombrados, pues éstas dos personas autorizaron la contratación del señor Richard Cisneros.